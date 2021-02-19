Госдолг

Из 11 миллиардов рублей долгов Ингушетия уже погасила больше половины суммы

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Из 11 миллиардов долгов Ингушетия уже погасила 5,6 млрд рублей. Об этом сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, выступая на XXXII конференции Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Вот, я просто посчитал: у нас было 11 млрд долгов. Это — госдолг 3,5 млрд, «кредиторка» 4,5 млрд и меры бюджетного принуждения («нецелевка») — 3,5 млрд. Я хочу довести до вас из этого долга у нас сегодня осталось 5, 4 млрд. Мы это сделали в основном за счет экономии. Только на торгах мы сэкономили 380 млн рублей», — сказал Калиматов, добавив, что «все равно недостатки есть».

«У нас каждый рубль на счету», — подчеркнул руководитель субъекта. При этом указал, что недопустимо «женщине не платить по два-три года детские (эти 100 рублей), нельзя учителям не платить зарплату, нельзя не компенсировать репрессированным затраты на коммуналку».

«Деньги надо считать», — подчеркнул Глава региона, отметив, что как чиновники любого уровня, так и единороссы несут ответственность перед народом и государством.

По его мнению, для того, чтобы развивать республику есть возможности, только нужно искоренять коррупционные проявления.

Как ранее сообщала «Ингушетия», на конференции ИРО ВПП «Единая Россия», Калиматов отметил, что главная задача властей и единороссов — реальные дела на благо жителей, но не популизм.

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