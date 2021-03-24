Ингушские стражи границы напомнили о правилах пребывания в пограничной зоне
Ингушские стражи границы в очередной раз напомнили о правилах пребывания в пограничной зоне — Джейрахском районе республики.
Для посещения указанной местности (до пределов 5-километровой полосы местности вдоль государственной границы) гражданам Российской Федерации необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Для посещения россиянами 5-километровой полосы местности вдоль государственной границы требуется пропуск.
При этом в Пограничном управлении обратили особое внимание на то, что для посещения указанной местности несовершеннолетними гражданами, родителям (усыновителям, опекунам или попечителям) при себе необходимо иметь документ, подтверждающий родительские права.
Для въезда в пограничную зону (на территорию Джейрахского района) иностранным гражданам и лицам без гражданства требуется пропуск. Оформление пропусков осуществляет Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия (г. Магас, ул. А. Горчханова, 11).
По информации Пограничного управления, сроки оформления документов составляют: для граждан и организаций Российской Федерации — не более 15 рабочих дней со дня регистрации заявлений (ходатайств); для иностранных граждан — не более 30 рабочих дней.
Дополнительно с порядком оформления и получения пропусков, правилами пребывания в пограничной зоне, а также другой интересующей граждан информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФСБ России, на сайте Госуслуги, а также по телефону 8 (8734) 55-21-15, либо при личном обращении в Пограничное управление ФСБ России по Республике Ингушетия.