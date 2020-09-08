Ингушские депутаты заслушают на внеочередном заседании начальника ГИБДД о ситуации на дорогах

«Народные избранники на заседании совета парламента обсудили удручающую ситуацию, которая сложилась на дорогах республики. Статистика ужасает количеством дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Буквально на днях на трассе произошла страшная авария, унесшая жизни трех взрослых членов семьи, оставив детей круглыми сиротами», — отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, спикер парламента считает необходимым принять меры, требующие безотлагательного решения для сокращения числа аварий и смертности на дорогах.

В связи с этим руководитель законодательного органа предложил пригласить начальника ГИБДД на внеочередное заседание парламента в ближайшее время.

Комитету по государственному строительству и законодательству глава заксобрания поручил в кратчайшие сроки разработать и представить рекомендации по улучшению сложившейся обстановки.

Как сообщили нашему изданию в совете алимов республики, в понедельник ингушские богословы, имамы мечетей провели заседание по вопросам выработки эффективного механизма по предотвращению автомобильных аварий с участием свадебных кортежей после изучения общественного мнения, а также бесцельной стрельбы из охолощенного оружия.

«Участники представительного собрания в ходе обсуждения сошлись во мнении о необходимости по всей строгости закона привлекать к ответственности водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения и общественный порядок. Кроме того, религиозные деятели считают, что практически вся ответственность за антиобщественное поведение участников свадебного кортежа лежит на родителях жениха. Рассматривались возможности введения жестких санкций в отношении хозяина дома, где проводится свадьба», — отметил представитель духовенства.

По данным республиканского управления по обеспечению деятельности по защите населения и территории от ЧС, на автодороге «Майское — Назрань» в воскресенье ВАЗ-2115 столкнулся с автомобилем «Mercedes». В результате ДТП погибли три человека.