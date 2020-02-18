Соцобъект

Ингушетия в разы отстаёт от установленных норм по обеспеченности социальными объектами — Калиматов

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Отставание по обеспеченности социальными учреждениями негативно сказывается на состоянии дел в социально-экономическом развитии региона, заявил Махмуд-Али Калиматов на совещании по вопросам социально-экономического развития республики с участием полпреда Юрия Чайки в Магасе.

«По целому ряду направлений состояние дел в социально-экономическом развитии республики вызывает серьёзную озабоченность. На наш взгляд, во многом это связано с исторически сложившимся отставанием экономики и социальной сферы республики, созданной на базе трёх аграрных районов», — сказал руководитель региона.

По мнению Калиматова, эта особенность республики недостаточно или вовсе не учитывается при разработке федеральных целевых программ.

«В результате республика в разы отстаёт от установленных норм по обеспеченности учреждениями здравоохранения, образования, культуры и спорта. Это, в свою очередь, препятствует динамичному движению вперёд во всех сферах экономики республики», — добавил он.

При этом Калиматов отметил, что благодаря всесторонней поддержке федерального центра, в рамках выполнения ранее действовавших ФЦП в Ингушетии построены десятки жизненно важных объектов — учреждений здравоохранения, образования, жилья и инженерной инфраструктуры. Это позволило в некоторой степени улучшить качество жизни населения, снизить остроту напряжённости на рынке труда.

В настоящее время усилия региональных властей сосредоточены на выполнении нацпроектов. В 2019 году исполнены все запланированные мероприятия, на реализацию которых направлено 6 млрд рублей. В планах на 2020 год — исполнение 153 мероприятий, предусмотренных национальными проектами, с общим объемом финансирования 6,1 млрд рублей.

Положительную динамику имеют ключевые экономические показатели — отмечается рост валового регионального продукта, объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, строительных работ, товарооборота и др.

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