Ингушетия в числе регионов, где меньше всего выявлены нарушения на АЗС
В результате проверок автозаправочных станций в российских регионах были выявлены нарушения. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии опубликовал список 157 АЗС, которые используют некачественное топливо.
Как отмечают СМИ, в конце ноября специалисты Росстандарта по итогам проверок за 2019 год пришли к выводу, что в 18 российских регионах доля нарушений по качеству топлива на заправках превысила 20%.
В список регионов с самым большим числом нарушений вошли Крым, Севастополь, Чечня, Дагестан, а также Хабаровский край, Еврейская автономная область, Сахалинская, Владимирская, Костромская и Рязанская области.
Лучше ситуация с нарушениями — менее 5% — оказалась на заправках в Ингушетии, Красноярском, Пермском и Камчатском краях, Нижегородской, Омской и Ростовской областях, а также Карачаево-Черкесии.
По данным Росстандарта, в Москве и Московской области нарушений по качеству топлива на АЗС выявлено не было.
Наиболее распространенным нарушениям стало несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля). Кроме того, на станциях часто встречалось повышенное содержание серы в бензине и солярке.