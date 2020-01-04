АЗС

Ингушетия в числе регионов, где меньше всего выявлены нарушения на АЗС

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В результате проверок автозаправочных станций в российских регионах были выявлены нарушения. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии опубликовал список 157 АЗС, которые используют некачественное топливо.

Как отмечают СМИ, в конце ноября специалисты Росстандарта по итогам проверок за 2019 год пришли к выводу, что в 18 российских регионах доля нарушений по качеству топлива на заправках превысила 20%.

В список регионов с самым большим числом нарушений вошли Крым, Севастополь, Чечня, Дагестан, а также Хабаровский край, Еврейская автономная область, Сахалинская, Владимирская, Костромская и Рязанская области.

Лучше ситуация с нарушениями — менее 5% — оказалась на заправках в Ингушетии, Красноярском, Пермском и Камчатском краях, Нижегородской, Омской и Ростовской областях, а также Карачаево-Черкесии.

По данным Росстандарта, в Москве и Московской области нарушений по качеству топлива на АЗС выявлено не было.

Наиболее распространенным нарушениям стало несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля). Кроме того, на станциях часто встречалось повышенное содержание серы в бензине и солярке.

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