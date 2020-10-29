Стратегия

Ингушетия готовит предложения для актуализации стратегии развития СКФО

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Представители Минэкономразвития России в ближайшее время начнут работу по сбору материалов в республике в рамках актуализации стратегии социально-экономического развития округа до 2035 года. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

«В ближайшее время в республику прибудет представительная делегация Минэкономразвития России и Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли ведомства. В ходе визита гости определят наиболее значимые проблемы социально-экономического развития Ингушетии, перспективные отрасли, а также прорывные инвестиционные проекты в различных сферах», — сказал сотрудник пресс-службы.

При этом он напомнил, что комплексная работа проводится для актуализации стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года.

Минэкономразвития Ингушетии уже готовит конструктивные предложения для включения в упомянутую стратегию.

Решение ее актуализации принято исходя из изменений социально-экономического положения округа, ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, работы над Общенациональным планом восстановления экономики страны.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», на недавнем совещании с участием вице-премьера России Юрия Трутнева в Магасе Глава региона Махмуд-Али Калиматов заявил, что стратегия развития республики на период до 2030 года нуждается в кардинальном пересмотре. Необходимо разработать комплексный план развития территории с изысканием новых методов и подходов в реализации госполитики республики, механизмов решения обозначенных проблем.

По мнению руководителя республики, без привлечения специализированных организаций и федеральных органов исполнительной власти решить этот вопрос невозможно.

В режиме бюджетного принуждения региональные власти самостоятельно не могут изыскать средства на эту работу, отметил он.

Калиматов попросил Трутнева оказать содействие в выделении средств на разработку упомянутого комплексного плана.

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