Глава самого молодого города Ингушетии досрочно ушел в отставку

«На очередном заседании городского совета в основной повестке депутаты рассмотрели мое заявление о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования «Городской округ город Сунжа», которое я написал по собственному желанию», — написал он.

По его словам, перед началом голосования он рассказал депутатам об итогах своей работы, поблагодарил их за продуктивное сотрудничество.

«Искренне рад быть соучастником тех благоприятных изменений в городе, где родился и вырос. В своей работе я старался делать акцент именно там, где это было остро необходимо, используя при этом все имеющиеся возможности и ресурсы. Конечно, город нуждается во многом, я уверен, что руководство республики и мой последователь приложат для этого все необходимое», — отметил он.

На должность мэра Сунжи Албаков был избран 30 января этого года. На этом посту он сменил Тимура Цичоева.

В декабре 2016 года Глава региона подписал республиканский закон, закрепляющий за городским поселением Сунжа статус городского округа.