Отставка

Глава Минтруда Ингушетии Зелимхан Котиков освобожден от занимаемой должности

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял отставку министра труда, занятости и социального развития республики Зелимхана Котикова, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона. 

«Указ об освобождении от занимаемой должности министра руководитель субъекта подписал в пятницу, 13 декабря, по инициативе самого Котикова», - сказал представитель пресс-службы. 

По его словам, временное исполнение обязанностей министра возложено на Адама Хашагульгова, который ранее занимал должность заместителя руководителя Минтруда республики.

Напомним, Зелимхан Котиков был назначен руководителем Минтруда Ингушетии в январе 2017 года. Как сообщалось ранее, на Котикова было заведено уголовное дело по факту нецелевого использования бюджетных средств на сумму более 1 млрд рублей. В мае 2019 года судом министру было назначено наказание в виде штрафа в 1 млн рублей.

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