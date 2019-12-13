Глава Минтруда Ингушетии Зелимхан Котиков освобожден от занимаемой должности

«Указ об освобождении от занимаемой должности министра руководитель субъекта подписал в пятницу, 13 декабря, по инициативе самого Котикова», - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, временное исполнение обязанностей министра возложено на Адама Хашагульгова, который ранее занимал должность заместителя руководителя Минтруда республики.

Напомним, Зелимхан Котиков был назначен руководителем Минтруда Ингушетии в январе 2017 года. Как сообщалось ранее, на Котикова было заведено уголовное дело по факту нецелевого использования бюджетных средств на сумму более 1 млрд рублей. В мае 2019 года судом министру было назначено наказание в виде штрафа в 1 млн рублей.