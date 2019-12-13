Экс-сотрудника МЧС осудили по делу об избиении полицейских во время протестов в Ингушетии

«Вердикт в отношении Сейт-Магомеда Нальгиева был оглашен в пятницу. В ходе окончательного заседания он признал свою вину. Суд приговорил его к году и четырем месяцам колонии-поселения», — сказал собеседник газеты.

По его словам, Нальгиеву вменяли применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые пытались разогнать митингующих против изменения республиканского закона «О референдуме» и соглашения об определении границы с Чечней.

Следственные органы обвиняли его в том, что во время потасовки утром 27 марта 2019 года на площади в Магасе он вырвал из рук полицейского резиновую дубинку и придавил его металлическим ограждением. На него было заведено дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

Учитывая срок содержания под стражей, он сможет выйти из СИЗО 29 декабря.

Нальгиев стал вторым по счету осужденным по делу об избиении полицейских на акции протеста в конце марта.

Накануне, тот же суд вынес первый обвинительный приговор Рамазану Гагиеву. Он получил четыре месяца колонии-поселения за удар ногой бойца Росгвардии. Гагиеву зачли в срок наказания проведенное им под домашним арестом время из расчета два дня домашнего ареста — за один день лишения свободы.

Напомним, после митинга в Магасе 26-27 марта более 30 человек были задержаны, им предъявили обвинения в избиении сотрудников Росгвардии.