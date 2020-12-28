Для жителей Ингушетии подготовлен новогодний концерт «В кругу друзей»

Организатором концерта выступило региональное министерство культуры. Зрителей ожидает интересная, яркая, насыщенная новогодняя программа, в которой примут участие лучшие мастера искусств республики.

Праздничное настроение своими веселыми композициями создадут вокальные коллективы филармонии «Лоаман оаз», «Седкъий» и «Дека илли», инструментальный квинтет Культурно-технического центра, инструментальное трио Государственного колледжа искусств, артисты творческого объединения «Барт», а также популярные вокалисты Роза Ахциева, Лема Нальгиева, Суммая, Мекка Барахоева, Алаудин Эсмурзиев, Хава Евлоева, Анжелика Чахкиева, Зураб Зурабов, Зелимхан Барханоев и многие другие.