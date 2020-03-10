Депутат Валентина Терешкова предложила снять ограничения на число президентских сроков

«Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией», — сказала Терешкова на пленарном заседании нижней палаты парламента России.

Парламентарий подчеркнула, что не знает, готов ли действующий глава государства баллотироваться на новый срок.

«Но что я точно знаю, что само наличие такой возможности для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, — это стабилизирующий фактор для нашего общества, для развития страны, проведения преобразований», — отметила Терешкова.

Депутат назвала такую конституционную норму «гарантией устойчивости» как внутри страны, так и за ее пределами. «Это в том числе охладит пыл тем, кто уже пытается интриговать, раскачивать ситуацию», — заключила она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании, для обсуждения этого предложения.

«Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультаций с действующим Президентом, потому что о нем речь идет. И правильно было бы спросить его мнение. Также правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций и, конечно, подготовить саму поправку», — сказал Володин.

В связи с этим председатель нижней палаты парламента объявил о перерыве в ее работе для проведения «необходимых консультаций». В ближайшее время Володин встретится с лидерами думских фракций.

Напомним, Госдума 10 марта рассматривает законопроект о поправке к Конституции во втором чтении. Если оно пройдет успешно, то третье чтение может состояться уже 11 марта, в тот же день документ отправят в Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой его направят на рассмотрение представительных органов субъектов России.