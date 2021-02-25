Чайка и Баринов обсудили вопросы подготовки к молодежному форуму «Машук-2021»

Рассмотрены вопросы организации молодежных мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия на территории регионов округа. В их числе — Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2021», сообщает пресс-служба полпредства.

В этом году событие традиционно состоится в августе и соберет участников из всех субъектов СКФО. Среди прозвучавших предложений — расширить представительство на форуме казачьей молодежи.

Для подготовки к «Машуку-2021» будет создан оргкомитет, в который войдут представители всех заинтересованных структур.