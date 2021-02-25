Машук

Чайка и Баринов обсудили вопросы подготовки к молодежному форуму «Машук-2021»

0

Направления совместной работы в сфере реализации государственной национальной политики на Северном Кавказе обсудили на встрече в Пятигорске полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Рассмотрены вопросы организации молодежных мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и согласия на территории регионов округа. В их числе — Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2021», сообщает пресс-служба полпредства.

В этом году событие традиционно состоится в августе и соберет участников из всех субъектов СКФО. Среди прозвучавших предложений — расширить представительство на форуме казачьей молодежи.

Для подготовки к «Машуку-2021» будет создан оргкомитет, в который войдут представители всех заинтересованных структур.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Численность пенсионеров в Ингушетии в 2020 году увеличилось на более чем 3,3 тыс. человек
В Ингушетии запустили два простаивавших предприятия для создания свыше 1, 7 тыс. рабочих мест
Школьники Малгобекского района присоединились к акции «Читаем Конституцию Республики Ингушетия»
Жителя Ингушетии будут судить за смертельное ДТП
В деятельности регионального оператора Ингушетии по обращению с ТКО выявлены нарушения
В Ингушетии в рамках акции «Народная культура для школьников» прошли кулинарные мастер-классы
В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой
Юнармейцы Ингушетии протянули руку помощи товарищу по братству из Амурской области
Молодых поэтов Ингушетии приглашают на молодежный фестиваль «Берега дружбы»
Школьников Ингушетии приглашают к участию в творческом конкурсе «Мои герои большой войны»
Дом народного творчества Ингушетии продолжает работу по сбору материалов об Ахмете Хамхоеве и Идрисе Цицкиеве

Главное

Яндекс.Метрика

 