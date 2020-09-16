Более 300 бутылок нелегального алкоголя изъято правоохранителями в Ингушетии

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, алкоголь реализовывался без соответствующих документов в продуктовых магазинах, принадлежащих молодому человеку из сельского поселения Яндаре и 45-летней жительнице сельское поселение Экажево Назрановского района (ранее судимой по ч. 1 ст. 238 УК России).

В действиях владельца первого магазина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК (производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере).

Хозяйке второго магазина вменяется ч. 5 ст.171.1 УК России (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере).