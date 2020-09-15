Атлет из Ингушетии Ахмед Амхадов стал победителем чемпионата Дагестана по Workout
Ингушский атлет Ахмед Амхадов стал победилем VI открытого чемпионата Дагестана по Workout, проходившем в городе Дербенте.
Соревнвания прошли в гостиничном комплексе «Алые паруса» в минувшее воскресенье. Участие в турнире приняли более 50 атлетов из Дагестана, Ставропольского края, Ингушетии, Краснодарского края и Северной Осетии, сообщает РИА Дагестан со ссылкой на пресс-службу министерства по делам молодежи республики.
Турнир проходил в три этапа по двум номинациям: «Воркаут батлы» и «Силовое троеборье», в которых спортсмены соревновались в упражнениях на статику и динамику, подтягивании на брусьях, турниках и многом другом.
По итогам пройденных состязаний в номинации «Силовое троеборье» победителем стал Ахмед Амхадов из Ингушетии.
В номинации «Воркаут батлы» лучшим был признан Рамазан Гайдаров из Махачкалы.
Победители получили денежный приз от регионального Минмолодежи в размере 20 тыс. рублей. За второе и третье места награждали по 15 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.
Мероприятие было организовано Министерством по делам молодежи и федерацией воркаута Дагестана при поддержке администрации города Дербента.