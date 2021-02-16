Кибербезопасность

100 тысяч жителей ЮФО И СКФО прошли опрос о безопасности финансовых услуг

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По данным Южного ГУ Банка России на 15 февраля, уже обработано более 98 тысяч анкет участников опроса по безопасности финансовых услуг.

Активнее всех участие в опросе принимают жители Краснодарского края — они заполнили почти 30 тысяч анкет, далее идут респонденты из КЧР и Волгоградской области.

Пресс-служба Южного ГУ Банка России напомнила, что анкетирование по безопасности финуслуг стартовало 1 февраля. Для граждан оно продлится до 18 февраля, а для представителей бизнес-сообществ до 8 марта. Целью опроса является оценка степени удовлетворенности граждан уровнем безопасности финансовых услуг в регионе.

Участникам предложено ответить на 17 вопросов, среди которых, например, про сбои в работе клиентских сервисов банков, про опыт общения с мошенниками электронных сервисов и другие.

В опросе могут принять участие как граждане, так и предприниматели для каждой категории разработана своя форма анкеты.

Ответить на вопросы можно, перейдя по ссылкам: для граждан, для субъектов МСП. Также принять участие можно, отсканировав QR-коды.

Опрос анонимный.

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