Те, кто проживает на данной улице, как мы раньше сообщали, считают, что автомобильный поток, транзитом проходящий по мосту якобы негативно отражается на состоянии их домовладений. Да и вообще, дескать, после этих машин пыль поднимается. А потому, они просят городские власти оставить мост как пешеходный, а автопоток перенести на другой мост — в полукилометре отсюда, который расположен в не менее густо застроенном, частными коттеджами, живописном месте.

С таким мнением, естественно не согласны жители новостроек, счет которых за каналом уже идет на тысячи. Люди считают попытки закрыть мост не обоснованными и абсурдными, тем более в этом месте уже несколько лет установлено ограничение для движения грузового транспорта.

Как бы то ни было, спор по этой проблеме не утихает. Градоначальник Назрани Урусхан Евлоев вместе со своими заместителями посетил эту «точку», встретился с несколькими жителями улицы, требующими закрыть мост. Он считает, что справедливым решением в данном случае, станет проведение схода местных жителей по этому вопросу. Пусть народ и решит.