Заповедник

Объекты культурного наследия переданы в безвозмездное пользование Джейрахско-Ассинскому музею-заповеднику

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На днях завершился процесс подписания договора о передаче Росимуществом в безвозмездное пользование Джейрахско-Ассинскому государственному историко-архитектурному и природному музею-заповеднику объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории музея-заповедника.

Прием-передача объектов культурного наследия будет осуществляться поэтапно.

Государственное казенное учреждение «Джейрахско-Ассинский музей-заповедник» создано 2 июня 1988 года. Указом Президента РФ от 20 февраля 1995 года музей-заповедник признан объектом исторического и культурного наследия федерального значения. Решением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 10 июля 2008 года объекты историко-культурного наследия на территории Джейрахского района республики признаны федеральной собственностью в лице территориального управления Росимущества.

Территория музея-заповедника составляет 64 тыс. га, в составе которого более сотни архитектурных комплексов и около 2 тыс. объектов. Деятельность музея-заповедника направлена на сохранение и защиту историко-культурного наследия, на его популяризацию, на недопущение нового строительства внутри башенных поселений, запрете любой хозяйственной деятельности на территории башенных комплексов.

Работа по передаче памятников архитектуры музею-заповеднику велась на протяжении последних четырех лет, с момента истечения срока действия предыдущего договора, с 15 февраля 2017 года.

Музею-заповеднику объекты культурного наследия переданы на праве безвозмездного пользования и будут в ведении учреждения до истечения срока действия договора с соблюдением всех охранных обязательств, которые подлежат выполнению.

Охранным обязательством устанавливаются требования к сохранению объектов культурного наследия, их содержанию и использованию в случае угрозы ухудшения его состояния, обеспечению доступа, размещению наружной рекламы на ОКН, если ее размещение допускается в соответствии с законодательством, установке информационных надписей и обозначений.

В случае необходимости органы охраны объектов культурного наследия вправе устанавливать дополнительные требования в отношении ОКН.

С момента заключения данного договора музей-заповедник обладает всеми правами пользователя объектов культурного наследия и может в полной мере реализовать свои права по их защите и охране.

Фариза Кариева,

ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный

историко-архитектурный и природный музей-заповедник»

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