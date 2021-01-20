Видеонаблюдение усилит охрану объектов и поможет уберечь их от вандализма. Кроме того, эта мера необходима для безопасного туризма, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов культурного наследия.

Мероприятие по установке камер видеонаблюдения, как пилотное, было проведено на частные инвестиции на одном из объектов культурного наследия селения Таргим Джейрахского района, где наблюдались признаки преступления, предусмотренного статьей 243 УК РФ.

С точки зрения законодательства, необходимо отметить, что Правительством РФ одобрен законопроект о правовом регулировании вопросов размещения технических устройств на фасадах объектов культурного наследия (Распоряжение от 19 августа 2019 года № 1846-р).

В соответствии с Федеральным законом об объектах культурного наследия, физические или юридические лица, которым ОКН принадлежит на праве собственности или предоставлен на праве хозяйственного ведения, либо оперативного управления, не могут проводить работы, изменяющие его облик.

Также данным законопроектом установлено, что при содержании и использовании объекта культурного наследия, не допускается установка внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе спутниковой связи, и других технических устройств или их частей на фасадах объекта культурного наследия. Эта норма не распространяется на технические устройства охраны и сигнализации. Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 8 августа 2019 года.

Напомним, что чуть более года назад, в конце 2019 года, республику потряс беспрецедентный случай в истории Ингушетии — акт вандализма в Джейрахском районе в отношении башенных комплексов с. Бейни, башни «Бэрер-г1ала», усадьбы «Утен-г1ала». Были причинены повреждения памятникам архитектуры, разобраны и выбиты арочные конструкции, похищены камни с объектов.

Благодаря установкам камер видеонаблюдения на памятниках архитектуры в селении Таргим у нас появилась возможность наблюдать за ними в режиме онлайн. Камеры и световая батарея, которая питает энергией систему видеонаблюдения, размещены на фасаде одного объекта. Это временная мера, весной мы планируем установку отдельных конструкций для них.

Недавно было проведено исследование о потребности российских музеев в системах безопасности. Выяснилось, например, что 88% музеев нуждаются в видеонаблюдении.

Отсутствие видеонаблюдения, системы контроля доступа и охранной сигнализации на экспонатах стали основными причинами проблем безопасности музеев России. Это стало известно после проведения опроса музейных работников ответственных за безопасность. Было получено более 250 ответов из 15 регионов.

Согласно результатам опроса, для решения проблем безопасности музеям необходимо дополнительное финансирование (100% опрошенных музеев), видеонаблюдение в залах и на территории (88%), установка системы контроля и управления доступа (73%) и установка охранной системы непосредственно на экспонаты (56%).

Фариза Кариева,

ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный

историко-архитектурный и природный музей-заповедник»