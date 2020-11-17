В этой статье делается попытка отразить идеи терпимости в таком весьма спорном и противоречащем самому себе обычае кровной мести. У народов Северного Кавказа он до сих пор сохраняется и служит одним из основных факторов предостережения.

Другое дело, что обычай может быть познан или не познан, признан или не признан, но он существует, и без него осмысление взаимоотношений в кавказском обществе не состоится.

Ну что такое кровная месть? Это всемирно-исторический институт, возникновение которого было определено исторической необходимостью. Он требовал от мужчин выработки терпения и мужества, проявления уважения к другим членам общества, к другим мнениям, готовность к примирению в случае конфликта, не доводя до крайности. В случае же нарушения этой гармонии, предполагалось возмездие, что соответствовало наиболее простому пониманию человеком идей о справедливости. Эта доктрина обычно выражается афоризмом: «око за око, зуб за зуб». Обычай был направлен не только на восстановление попранной справедливости, он также требовал соблюдения справедливости и адекватного наказания нарушителя.

В статье не прослеживается идея возвышения или идея осуждения обычая кровной мести. Если обычай живёт, значит, он имеет право на существование и заслуживает особого внимания. Идеи толерантности, которые присутствуют в этом институте обычного права, отражены в представлениях о взаимной терпимости, в соблюдении золотого правила — «не делай того, чего не хочешь, чтоб делали по отношению к тебе».

Сегодня обычай претерпел некоторые изменения под влиянием исторических событий. Особенно сильны традиции этого обычая у чеченцев и ингушей. Представители этих этносов в сознании ребёнка мужского пола с детства закладывают ответственность не только за поступки, но и за сказанное слово. Это своего рода правила, предписывающие поведение молодого человека в тех или иных условиях и регулирующие отношения между мужчинами. В ингушском обществе не допускается панибратство между представителями мужского пола разных возрастных категорий, а также представителями разных статусов. Представителям мужского пола следует взвешивать каждое слово, ибо случайно оброненная фраза, нетактичное выражение, нанесённое оскорбление, в том числе и женщине, воспринимается как личное оскорбление каждым представителем рода и может иметь тяжёлые последствия.

Очень важен тот факт, что в обычае кровной мести смерть по неосторожности не преследуется, и если такое случается, то это подвергается общественному осуждению; не подлежат преследованию также женщины и дети.

Одним из составляющих звеньев обычая кровной мести является такое понятие, как благородство. В народе высоко ценится прощение крови, оно считается добродетелью и приветствуется обществом как желание предотвратить дальнейшее кровопролитие. Подобного рода поступки признаются как богоугодное дело в интересах общества, ибо непрощённая кровь создаёт много препон для социального благополучия. Примеров благородства в жизни кавказских народов встречается много. Одну такую историю поведал нам старейшина села Базоркина Харсиев Д. Д-Х.: «Как-то молодые горцы, чтобы пощеголять друг пред другом своей меткостью, подстрелили издали всадника. Родственники пострадавшего просили выдать виновных, чтобы свести с ними счёты. Старейшины аулы не признавали своей вины и приняли решение клятвенно заверить о непричастности своих односельчан. Но накануне отец одного из юношей узнал, что сын был участником злодеяния, и публично отказался принимать участие в клятвоприношении, тем самым приняв вину и покаявшись в содеянном. Этот жест был принят с достоинством пострадавшей стороной, и за проявленное мужество и достоинство отца виновного родственники простили всем участникам кровь их брата».

Если быть точнее, обычай кровной мести можно рассматривать в двух проекциях: как фактор предостережения, и с другой стороны — как фактор правосудия. Если говорить о факторе предостережения, в качестве примера можно привести слова из художественно-исторического романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков» офицера Дикой дивизии, которому было приказано разоружить ингушский полк, отказавшийся идти на штурм захваченного большевиками Зимнего дворца. «Взаимоотношения наших полков складываются на взаимоотношениях этих народов на Кавказе, — сказал командир кабардинцев. — И ни один кабардинец, дагестанец или осетин не позволит себе поднять руку на ингуша или чеченца здесь, ибо они знают: это тотчас же отзовётся там, в их доме, враждой и кровопролитием».

Предпочтение во второй проекции — судопроизводство, отдаётся сегодня правоохранительным органам, ибо мы живём в правовом государстве. Следует заметить, что в 90-х годах, когда страна терпела кризис власти, участились случаи возмездия, самосуда, причём порой они носили жестокий характер, вызывая порицание и неприемлемость среди общественности. Отсюда можно делать вывод, что второй фактор выступает частично как индикатор доверия и недоверия правоохранительным органам. Если государство выступает гарантом соблюдения прав человека, то вторая часть — абсолютная прерогатива правовых структур.

Но какое бы участие последние ни принимали в конфликтной ситуации, всегда, во все времена определяющим в урегулировании проблемы мирным путём является участие народного органа власти — совета старейшин. Здесь нет постоянных представителей, но сюда входят уважаемые в обществе старейшины и мужчины старшего поколения. Основная цель совета — мирно разрешить сложившуюся ситуацию и не допустить разрастания конфликта.

Роль совета старейшин в вопросе кровной мести очень ярко и доступно показал в своих размышлениях А. Солженицын в своём произведении «Архипелаг ГУЛАГ». Здесь он повествует об истории, которая произошла в местечке его поселения в Кок-Тереке в 40-х годах прошлого столетия. У него в школе был ученик девятого класса, уроженец Кавказа. Жил он с матерью, дядей и старшим братом. Сам он был примерным учеником, заботливым сыном, но вот старший брат всегда доставлял много хлопот этой семье. Как-то в пьяной драке он убил женщину из другого рода, которая вмешалась разнимать драчунов. Потом поняв, что его ждёт страшная расправа, он сдался властям, а его матери, дяде и младшему брату пришлось запереться дома и сидеть безвылазно, боясь возмездия. Однозначно, должно было произойти что-то непостижимое. В силу ступил закон кровной мести, а кровомщение за убийство женщины у всех кавказцев считалось делом чести. Вся школа, одноклассники, партийная и комсомольская организация, завуч, директор, районо знали, что их ученика и его родственников ожидает расправа, но никто не мог помочь им.

«Да если б только они! — пишет автор. — Перед дыханием кровной мести также трусливо замерли до сих пор такие грозные для нас и райком партии, и райисполком, и МВД с комендатурой и милицией за своими глинобитными стенами. Дохнул варварский дикий старинный закон — и сразу оказалось, что никакой советской власти в Кок-Тереке нет». Лишь совет старейшин смог уладить конфликт, пишет Солженицын, проявив разум и приговорив старшего брата к смерти, где бы он потом ни прятался. А его родственников освободили от преследования по закону кровной мести.

На следующий день младший сын спокойно пошёл в школу, и жизнь вошла в своё русло. «А мы поняли, что есть главная сила на земле: кровная месть, — пишет автор. — Мы, европейцы, у себя в книгах и в школах читаем и произносим только высокомерные слова презрения к этому дикому закону, к этой бессмысленной жестокой резне. Но резня эта, кажется, не так бессмысленна: она не пресекает горских наций, а укрепляет их. Не так много жертв падает по закону кровной мести — но каким страхом веет на всё окружающее! Помня об этом законе, какой горец решится оскорбить другого просто так, как оскорбляем мы друг друга по пьянке, по распущенности, по капризу?». И далее он заключает: «Так выяснилось... для всех нас — что есть сила на земле, а что мираж».

Этнос — это саморегулирующая социальная система, в том числе и в отношении терпимости к иной культурной традиции. И обычай кровной мести — это обычай нравственности, если брать в комплексе все составляющие, и призван он служить при всех «за» и «против» регулятором личностных эмоций, регулятором общественного порядка. Если возникает вопрос, каким путём обычай кровной мести служит идеям толерантности, думаю, ответ прост: идеи толерантности в самой идее этого обычая, основной стержень которого заключается в предостережении — уважай честь и достоинство окружающих людей, будь терпелив к окружающим тебя людям, к другим культурам и религиям.

И, конечно же, следует завершить тему о кровной мести мнением исламских ученых, которое совпадает в том, что как преднамеренные убийства, так и непреднамеренные могут быть прощены преступнику. «Лучше простить, чем наказать», — говорят богословы. К тому же любое весомое сомнение по поводу причастности обвиняемого к преступлению отменяет меру наказания, например, в форме смертной казни. Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) подчеркивал: «Наказания отменяются (аннулируются) сомнениями (в причастности обвиняемого к данному преступлению)». В то же время наказание — это не самоцель. Цель заключается в пробуждении сдерживающего начала через знание о жесткости наказания, которое не даст человеку совершить столь пагубный грех. К тому же отсутствие покаяния или фактического наказания в этой жизни усугубляет адское наказание в вечности. А жизнь — это годы, пролетающие как миг.

В Священном Коране неоднократно сказано: «Кто же откажется от возмездия (простит, словно передаст милостыню), то это — искупление для него». Важно отметить, что во всех случаях, когда люди приходили к пророку Мухаммаду (да благословит его Всевышний и приветствует) с просьбами о физическом наказании или возмездии, он всегда призывал к прощению и мирному разрешению конфликта.

(Взято с сайта https://umma.ru/krovnaja-mest-v-islame).