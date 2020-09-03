Башенные постройки, имеющие суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе. В нижней части отрога, под селением, на обширной территории раскинулся некрополь. Он состоит из погребальных сооружений различного типа: подземных, полуподземных и наземных усыпальниц. Их расположение по окраинам дополнительно усиливает стратегическую оборону селения. Кладбище, или некрополь, отделено от селения дорогой, идущей с низа ущелья и пересекающей склон в направлении с севера на юг. Ансамбль селения складывается из нескольких комплексов жилых, боевых и хозяйственных построек, сгруппированных особенно плотно в южной и юго-восточной стороне отрога.

Вдоль северной границы селения прежде располагался жилой комплекс, почти все постройки которого в настоящее время разрушены до основания.

Исторически Хамхи являлось центром Хамхинского (Галгаевского) шахара. Аул является родовым селом для следующих фамилий: Хамхоевы, Албаковы, Бекбузаровы, Мартазановы, Кациевы, Аджиевы, Мациевы, Умаровы, Берсановы, Фатхильговы, Кадиевы, Гайтукиевы и еще более 30 фамилий.

Хамхи самобытно и органично. Башни прекрасно гармонируют с ландшафтом. Они являются гордостью ингушей, показателем силы и стойкости нации, несут в себе память о героическом прошлом народа.

Здесь когда-то жили целыми семьями. Стены башен часто возвышались над кровлей парапетом. Это обеспечивало удобство наблюдения за окрестностями.

В те времена очень ценились родственные связи и взаимопомощь. Каждая семья имела свой склеп. Из-за малого количества плодородных почв умерших хоронили не в земле, а в могильниках из камней. Они имели странное на первый взгляд название — «солнечные». Люди считали, что в загробном мире времена суток прямо противоположны. Когда у живых ночь, у умерших светит солнце, и наоборот.

Башни боевого типа были первыми строениями ингушей. Они начали появляться здесь в V веке нашей эры. Селения находились не дальше одного километра друг от друга. Это позволяло видеть боевые постройки соседних сел. Башни использовали и как сигнальные, передавая через них сообщения о надвигающейся опасности.

В 1929-1930 годах в Хамхи была построена детская школа-интернат, которая функционировала вплоть до выселения ингушей в 1944 году.

Архитектурный комплекс «Хамхи» представлен множеством исторических объектов: боевые башни, полубоевые, жилые, склеповые могильники, циклопические жилища башенного типа, святилища, основание древней мечети и т. д. На шести объектах комплекса — 2 боевые, 2 полубоевые, 1 жилая башни и одно святилище, сохранившие большой строительный объем, в 2016 году проведены противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы.

Первая боевая башня стоит на северо-восточной окраине селения, располагаясь над дорогой, при входе в селение снизу ущелья. Стройный башнеобразный объем пятиярусного здания кверху заметно сужен. Основание башни — скалистый выступ материка. Стены наклонены внутрь и кверху утончаются. Углы и основание башни — из массивных каменных блоков. Основная кладка стен — ровными рядами из камней и плит среднего размера с их частичной подтеской и тщательной подгонкой друг к другу.

Еще одна боевая башня контролировала южный склон на окраине селения Хамхи. Принадлежала к жилому комплексу, сохранившемуся в руинах. Компактная в плане, четырехъярусная, она отличалась сравнительно небольшой для этого типа башен высотой, сохраняя монументальный облик и выразительный силуэт с подчеркнуто вертикальными пропорциями. Характерно высокое качество каменной кладки стен. Имела традиционное для боевых башен устройство. Единственный вход во втором ярусе расположен с южной стороны. Этот ярус перекрыт ложным сводом с гуртами.

Одна полубоевая башня расположена в нижней части селения. Соседствует с уникальным мавзолеем — «Каш-коу». Является одной из наиболее старых и интересных построек селения. Прямоугольное в плане пятиярусное здание водружено на скалистом выступе материка. Стены высокого башнеобразного объема имеют различный наклон. Западная стена практически вертикальна. Кладка стен из разноразмерных, подтесанных с лицевой стороны камней и плитняка. В основании использованы массивные блоки.

Вторая полубоевая башня являлась центром большого жилого комплекса, расположенного на четырех террасах крутого склона в середине селения. Пятиэтажная башня стоит на наклонном скалистом основании. Два нижних яруса относятся к первому строительному периоду: живописная кладка из разноразмерных хорошо подогнанных камней на известковом растворе, с дополнительной промазкой швов известью. Кладка верхних ярусов порядковая, из слегка протесанных камней, на известковом растворе с крупным речным песком; швы не промазаны.

Корпус башни кверху сужен. Наклон стен различен: задняя (северо-западная) стена почти вертикальна, а наибольший наклон у переднего фасада, бывшего наполовину закрытым примыкавшими к нему пристройками. Башня имела плоское завершение с лоджией, занимавшей заднюю половину крыши. Входы в здание, расположенные на уровне второго, третьего и четвертого ярусов, сверху защищались бойницами с машикулями. На юго-западном фасаде здания особенно выделяются дверной проем и большое световое окно третьего яруса. Арочная перемычка дверного проема аккуратно вытесана в цельном каменном блоке треугольного очертания.

Позади полубоевых башен комплекс имел узкую террасу, вытянутую с севера на юг и не занятую постройками. С нее поднималась лестница с каменными ступенями, выводившая на большую открытую площадку, устроенную выше комплекса, над селением Хамхи. Сюда же выводила и дорога, извивавшаяся серпантином между постройками селения. Площадка, по всей видимости, предназначалась для торжественных сборищ всех жителей селения, а комплекс с полубоевой башней принадлежал, наверное, более знатной фамилии.

Еще выше над селением располагалось мусульманское кладбище, относящееся уже к XVII-XVIII векам.

Святилище-мавзолей «Каш-коу» — уникальная постройка мемориального характера, расположена в центре селения у дороги, на видном месте в окружении жилых и боевых построек, что свидетельствует об особенном значении этого сооружения. Как утверждают исследователи, «Каш-коу» служил местом сбора старейшин горских селений для решения различных вопросов общественной жизни. Ингушский обычай решать важнейшие дела над прахом особо почитаемого предка позволяет нам предположить, что мавзолей был поставлен в честь основателя селения. Основное помещение мавзолея представляет собой поминальную камеру с каменными скамьями по периметру трех стен. С юго-восточной стороны камера открыта во всю ширину фасада, как бы уподобляясь глубокой лоджии. Ориентация здания такова, что из лоджии открывается замечательный вид на храм «Тхаба-Ерды», расположенный в трех километрах на противоположном берегу Ассы.

Склеповая усыпальница у подножия селения является одним из наиболее интересных некрополей в горах Ингушетии. Ансамбль, сложившийся на протяжении XII-XV вв., является примером функционально осмысленного ландшафтного расположения погребальных построек, позволявшего использовать их не только по назначению, но и в целях обороны селения. Об этом же свидетельствуют некоторые архитектурные особенности наземных гробниц. В пределах комплекса расположены гробницы разных типов: подземные — в большом числе скрыты в склоне отрога, полуподземные, а также башнеобразные наземные склепы с пирамидальными крышами и многокамерные прямоугольные бойницы с двухсторонней ступенчато-гребенчатой крышей. В настоящее время большинство из них в руинированном и полуруинированном состоянии.

Кариева Ф. А.,

ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный

историко-архитектурный и природный музей-заповедник»