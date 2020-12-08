Строительное ремесло. Высокого мастерства достигли ингуши-строители каменных сооружений: башен, склепов, святилищ, храмов. Их приглашали представители соседних народов для возведения тех или иных сооружений. Об этом свидетельствуют сотни каменных построек в горной Ингушетии и в соседних регионах. Образно говоря, ингуши были в средние века законодателями моды на башенные постройки. Мнения многих ученых в этом вопросе практически совпадают.

В пользу данного вопроса говорит и многообразие строительного инвентаря. Так, у строителей были не только лопата (бел), в том числе и совковая (бахьа бел), молоток (гон), но и кирочка (алхекхашк), односторонняя кирка (барг), острая кирка (з1окбарг), молот (ж1ов), кувалда (варбаст). Кроме того, были такие инструменты, как зубило (ост), его разновидность с деревянной ручкой (д1ам). Помимо самого инструментария, строители использовали и разнообразные вспомогательные средства, как носилки (болчакх), подъемное приспособление типа колодезного журавля (ц1арац1ура), подъемный ворот типа лебедки (ч1аг1арг) и т. д.

Закладка любого каменного сооружения проходила в торжественной обстановке, будь то башня боевая, склеп или святилище. В начале хозяин объявлял о намерении построить башню (в1ов) и начинал собирать необходимые компоненты (известь, песок, камни, скот для оплаты мастеру, инструменты, приспособления). В назначенный день башню закладывали: устанавливали восемь угловых каменных глыб фундамента, шириной до 90-100 см и длиной до 200-220 см, достигавших высоты 80-90 см, резали белого быка, привязав к рогам белую шелковую материю — «нич». Кровью жертвенного быка мазали по углам этих каменных блоков, произнося благопожелания, прося данной семье всех земных благ и удач. Башню обычно начинали строить в «Тушоли-бутт» (март). Стройка продолжалась ровно год. За этим строго следил жрец и выборные люди. Если по каким-либо причинам не удавалось завершить башню в срок, то башня так и оставалась навеки недостроенной.

Закладка святилищ, храмов, склепов, «солнечных могильников» имела свои особенности, ещё до конца не изученные. Языческий пантеон был очень широким и разнообразным, соответственно разнились сооружения, возводимые в честь того или иного божества. Для божеств общенародного почитания храмы возводились всем обществом. Семейно-родовые святилища, такие как, например, Аувша-Села, Дзарах-Ц1у, Т1умхой-Ерда, строились самими родами. При закладке святилищ, храмов, памятных стел и других культовых сооружений торжественно произносились молитвы (текъам), а также особые, устойчивые формулы — обращения к тому или иному божеству, в честь которого возводилось строение. К сожалению, эта формула напрочь забыта, так как ни один исследователь прошлого не зафиксировал ее. При закладке склепов жрец говорил примерно следующее: «...Пусть это жилище сладким, мягким им будет. Пусть они, как Боткий Ширтга, смогут ходить в иной мир и возвращаться в наш мир. Тамошнее место пусть благодатным будет. Белыми князями они пусть будут...»

Высокого мастерства достигли в прошлом умельцы по обработке шерсти, кожи, льна, шелка, металлов, камня, глины, дерева.

Практически все предметы быта, одежда, конская амуниция, оружие, орудия труда, украшения, посуда и утварь производились в домашних условиях. До появления швейных машин всю одежду шили вручную, разными иглами. Это и египетская игла (мисара маха), гладкая игла (шаьра маха), грубая игла (г1орг1а маха). Использовали ремесленники и шило (юв-маха), ножницы как большие (к1од), так и маленькие (тукарг). Для вытягивания игл использовали щипцы (моарзаг1). Для хранения этих принадлежностей были различные сумки, кисеты: ц1ора, бохча, г1утакх и т. д.

Нитки делались изо льна (геж) и шелка. Готовили их и из дикой конопли, предварительно замачивая сырье в воде. Затем убирали твердые части стеблей. Кожицу, то есть волокнистую часть растений тщательно расчесывали костяными или железными скребками. На небольшой промежуток времени проваривали в воде, сушили и делали нитки, различной толщины бечевки, веревки.

Кожу обрабатывали народными средствами. Процесс был долгим и трудоемким. В начале кожу посыпали солью, через несколько часов растягивали на распорках (геми), затем мазали волосяную часть специальным раствором, состоящим из простокваши и отрубей (сулув) и держали сутки-полтора. Кислота способствовала очистке кожи от волосяного покрова.

После просушки долго разминали с помощью простого станка (кхема). Такие станки, как правило, устанавливались в общественных местах села, где на досуге собирались люди (пхьег1а). Из готовой кожи вырезали заготовки. Очень ценилась кожа буйвола в производстве сыромятной обуви (нахьара маьчаш, хулчеш), делались из неё и заготовки для подошв обуви (маьчаш, б1оржаш, пезгаш), различные ремешки (оасаш), постромки (ткъинаш) и т. д.

Овчина и козья кожа обрабатывалась чуть по-другому, то есть сохраняя волосяную часть. Специальным скребком (гам) убирали мездру, дубили, тщательно разминали вручную и применяли для изготовления шуб, теплой обуви, шапок и т. д. Готовую верхнюю одежду сверху обшивали темной материей, сукном. Для получения тонкой кожи (т1оараска) козью шкуру дубили, для удаления волосяного покрова, и обрабатывали тщательно с помощью скребков различных конфигураций. Эта тонкая кожа шла для изготовления ремешков к кожаным ноговицам, женской, мужской и детской обуви (маьчаш, пашмакхаш, к1архаш), а также для накладки вместо тесьмы (турс).

Дерево с древнейших времён являлось незаменимым и самым востребованным материалом для человека. Древние мастера по дереву при своих несложных инструментах достигали большого совершенства. Из дерева делали домашнюю утварь, посуду, рабочий инвентарь. Практически все предметы хозяйственно-бытового и строительного назначения в основном были из дерева: арбы (вордаш), лопаты (белаш), вилы (шодаш), трамбовки (т1оалбаш), окна (кораш), двери (на1араш), полы (уй), бочки (педарч), полки (тархенаш).

В обиходе у ингушей была посуда из дерева, в числе которой миска (кад), большая тарелка (шу), лохань (гий), мисочка (ц1азинг), кружка (шу), лопаточка-мешалка (песка), тарелка (оаркхув), мерная посуда (сахь — примерно 2,7 кг, герд — примерно 8-9 кг, мозал — примерно 12-13 кг), кадка для дойки (т1аккха) и т. д.

Мебель из дерева была просто незаменима в быту: треногие столики (шунаш), низкие стулья (г1андаш), колыбели (агаш), кровати (маьнгеш) и многое другое.

Гончарное ремесло в Ингушетии было довольно широко распространено. Глиняная посуда была практичной, удобной, легкой в изготовлении, экологически менее вредной (не было необходимости рубить живые деревья), хорошо сохраняло молочную продукцию в теплое время года.

Для посуды подбирали наиболее качественную глину, замешивали родниковой водой, добавляли песок, изготавливали посуду на гончарном круге (гом), который приводился в действие ногой. Сырую посуду предварительно просушивали под навесом и после этого ставили в уже раскаленную печь (кирк). Делали это в тайне от посторонних лиц, в противном случае считалось, если чужой человек сгримасничает (бат озе), то вся посуда будет с кривыми краями (горловинами).

Обычно из глины делали кувшин (кхабилг), амфору (кхаба), макитру (ишинг), сосуд с узким горлышком (сурилг), миску (кад), мисочку (кадак1иг), тарелку (оаркхув), тарелочку (оаркхилг), пиалу (вид кружки) — (чами) и другие типы посуды.

Кузнечное ремесло у ингушей имело огромное значение. Кузнец (пхьар) изготавливал все виды и типы орудий труда и их частичные элементы из железа. Обычно в кузнице находились: горн (товг1а), меха (лейси), наковальня (ножарг), ванна для закалки и охлаждения изделий (ний). Вода же из такой ванны считалась целебной и применялась наружно при различных заболеваниях. Для разогрева металлических заготовок применяли древесный уголь, кукурузные кочерыжки.

К изделиям, которые производили мастера кузнецы, можно отнести практически всё, что ингуши использовали в быту, например, плуг (нух), борону (макха), причём борону раньше делали из твердых пород дерева, таких как бук, дуб, ясень, акация, позже зубья вставляли из металла. Кузнецы изготавливали также серп (марс), косу (мангал), молоток (гон), топор (диг), щипцы (моарзаг1), рашпиль (г1орг1аст), металлические части конской упряжи, седло (нувр), подковочные гвозди (лана хьастамаш), ободья колёс (чарха гомаш) и многое, многое другое.

Были также мастера, специализировавшиеся на изготовлении фаэтонов, линеек, байдарок, карет; мастера по изготовлению посуды, например, таких как сковорода (1аькъа), сковорода с ручкой (йоаг1ув), сковородка с низким бортом (заьзг), котёл (яй), котелок (яьинг). Сама кузница, как правило, возводилась на краю поселения.

Ткацкое ремесло очень древнее, и ингуши широко занимались им. В основном ткачеством владели женщины, и это была их прерогатива. Начиная от стрижки овец и кончая изготовлением одежды, женщины трудились не покладая рук.

Полученную шерсть предварительно расчесывали вручную («къадж ду»). Заметим, что шерсть стирали у реки, добавляя горское мыло — «кха», состоящее из равных частей древесной золы, животного жира и желтой глины. После этого просушенную шерсть расчесывали («оалх») с помощью «ехк» — чесалки.

Следующим этапом делали «корхаш» — небольшие мотки шерсти, подготовленные для прядения. Пряли нить — «аьхинш». Шерстяную нить («цхьалха аьхинг») 15-16 веретен завязывали (заправляли) в ткацкий станок и ткали полотно «маша» — домотканое сукно. Вышеназванное количество шерстяной нити (15-16 веретен) хватало для изготовления одного куска сукна на один бешмет («г1овтал») или черкеску («чокхи»).

Собирательство занимало у ингушей особое место в быту. Наличие в лесах большого количества съедобных плодов, растений, кореньев, ягод способствовало тому, что ингуши издревле заготавливали впрок дары леса.

Как только созревали дикие груши, яблоки, их собирали, разрезали на куски и сушили под навесом. Дикие груши еще и жарили на жаровне («ц1ола»), добавляли жареное зерно (ячмень, кукурузу) и промалывали на мельнице, получая толокно («кхорий цу»), которое являлось прекрасным абсорбентом. Его обычно давали поесть при желудочных расстройствах.

Ягоды — ежевика («мангал комар»), земляника («баьца комар»), смородина («кхазараш») и другие — служили основой для изготовления домашней пастилы («айра»). Собирали в лесах также фундук («хьунб1ар»), дикий мед («хьун модз»).

Помимо этого, ингуши занимались и самим пчеловодством. Ульи для домашних пчел делали из тонких прутьев кустарников. Ингушский улей («тускар») похож на корзину, обмазывался раствором, состоящим из желтой глины, древесной золы и мелкой соломенной сечки. Сверху его покрывали соломенной «шапкой». В холодное время года ульи заносились в медовицу («модзг1али») — специальное помещение, которое отапливалось в сильные морозы. Во время роения пчел («никх баьлча») новую пчелосемью загоняли в новый, отдельный улей. Пчелосемьи (ульи) с места на место не перевозились, как сейчас. Во время медосбора пчел отгоняли дымом или брызгами воды.

Мёд делился на разные сорта: мёд, собранный в этом году новообразовавшейся пчелосемьей («фаь — модз»), мед в круглых сотах («улхий — модз»), мед белого цвета, который считался самым качественным и целебным («к1ай — модз»), мёд с разнотравья («баьца — модз»), мёд темного цвета («1аьржа — модз»). Использовали ингуши и такие продукты пчеловодства, как соты («фашкалаш»), прополис («шаьлмаз»), воск («боалоз») и т. д.

Заготовки на зиму. Помимо вышеуказанных занятий, широко распространены были у ингушей различные заготовки на зиму. Заготавливали мясо. Его разрезали на полоски («говха доакх»), солили, сутки держали в собственной шкуре, затем вешали над очагом и коптили, в том числе и в специальных печах («кирк»).

Впрок заготавливали и молочную продукцию: творог («к1олд»), сыр («нахча»). Для этого использовали листья большого лопуха («маша хьаржакъ»), что значило «лопух молочной продукции», куда заворачивали сырные головки и затем клали в деревянный круглый предмет, состоящий из двух полусферических частей, с одной стороны скрепленных между собой кожаными нитями. Овечий сыр помещали в бурдюк («лаьжг»), где находился готовый рассол. В таком состоянии сыр не портился до 3-4 лет.

Впрок, на несколько лет, заготавливали и масло («маша даьтта»), масло топленое («дежа даьтта»), хранили его в глиняной посуде. Хорошим подспорьем в зиму служила и молочная приправа («миста берх1а»). Ее готовили следующим образом: сыворотку варили в течение 50-60 минут, при ее остывании добавляли свежую сметану, творог, цельное (кипяченое) молоко. В итоге смешивания этих ингредиентов получалась однородная, средней густоты масса, которая не портилась и год, и два.

Особое место в заготовках ингушей занимало толокно («цу») — мука из прожаренных, кукурузных (ячменных) зерен. Толокно варили в топлёном масле и формовали его размером в ладонь («цу мажаргаш»), или по-другому («даьттаг1»). Оно также не портилось годами.