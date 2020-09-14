Жители Ингушетии смогут принять участие в опросе по финансовой грамотности

В анкету вошли 28 вопросов по самым популярным финансовым направлениям: инвестирование, защита сбережений, способы планирования семейного бюджета, а также блок по кибергигиене.

Кроме того, в этом году в исследование включены вопросы о мерах государственной поддержки населения во время пандемии коронавируса.

«Подобное исследование уже проводилось в республике год назад. Тогда в нём приняло участие около 600 наших респондентов. Половина опрошенных показала средний уровень финансовой грамотности. Повторный опрос поможет увидеть, насколько изменилась ситуация за прошедший год», — отметил управляющий Отделением-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

Опрос проводится в рамках реализации проекта по повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных платежей в регионе, а также в рамках национальной Стратегии повышения финансовой грамотности населения.

Поучаствовать в анкетировании может любой житель Ингушетии, пройдя по ссылке.