Жители Ингушетии смогут принять участие в опросе по финансовой грамотности
Опрос по финансовой грамотности стартует 14 сентября в Республике Ингушетия. Анкетирование организовано Южным ГУ Банка России и продлится ровно месяц, до 14 октября 2020 года. Принять участие в нем смогут все жители региона.
В анкету вошли 28 вопросов по самым популярным финансовым направлениям: инвестирование, защита сбережений, способы планирования семейного бюджета, а также блок по кибергигиене.
Кроме того, в этом году в исследование включены вопросы о мерах государственной поддержки населения во время пандемии коронавируса.
«Подобное исследование уже проводилось в республике год назад. Тогда в нём приняло участие около 600 наших респондентов. Половина опрошенных показала средний уровень финансовой грамотности. Повторный опрос поможет увидеть, насколько изменилась ситуация за прошедший год», — отметил управляющий Отделением-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.
Опрос проводится в рамках реализации проекта по повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных платежей в регионе, а также в рамках национальной Стратегии повышения финансовой грамотности населения.
Поучаствовать в анкетировании может любой житель Ингушетии, пройдя по ссылке.