Тимур Шадыжев: «СберБанк развивает новые технологии оплаты в Ингушетии»

О развитии безналичного расчёта в Ингушетии, его плюсах и популярности мы поговорили с управляющим Ингушским отделением Сбербанка Тимуром Шадыжевым.

Тимур Борисович, в Ингушетии традиционно высокий показатель наличного оборота. С чем это связано?

Всё просто. В Республике предпочитают расплачиваться наличными деньгами, поэтому сохраняется низкая доля безналичного оборота в общем обороте денежных средств. Но 2020 год стал особенным для каждого и показал, что лучше избегать контакта с купюрами для сохранения своего здоровья.

Что делает СберБанк для развития безналичного формата оплаты?

СберБанк, как основной финансовый партнёр Республики, фокусируется на развитии бесконтактной технологии и обеспечивает клиентов удобным, быстрым, современным и безопасным сервисом. Вместе с Правительством Ингушетии мы запустили проект «Безналичная Республика». Он нацелен на развитие безналичных расчётов в сфере ЖКХ, торговли, эквайринга, образования и здравоохранения, а также на повышение уровня финансовой грамотности населения.

Где сегодня ингуши могут безналично оплатить товары и услуги?

Платёжные терминалы установлены в торговых точках, учреждениях здравоохранения и образования, на заправках, в кафе и ресторанах. К концу 2019 года в Республике работало 467 устройств, а сегодня — 611. Этот показатель увеличился на 34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Напомню, что POS-терминал — это программно-аппаратный комплекс, включающий в себя кассовый аппарат, кардридер, монитор и клавиатуру, а также специальное программное обеспечение.

В августе в МФЦ «Мои документы» на проспекте Идриса Базоркина, д. 70 после успешного тестового запуска двух окон разместили ещё 11 платёжных терминалов СберБанка. Благодаря этому в Республиканском МФЦ реализован полноценный принцип «одного окна». Жители Назрани оплачивают государственные услуги и пошлины с помощью банковской карты или любым бесконтактным способом. Это экономит время клиентов, упрощает работу специалистов МФЦ и в целом развивает цифровую экономику региона.

А в октябре совместно с Министерством промышленности и цифрового развития Республики запустили безналичную оплату в общественном транспорте Назрани. Терминалы для оплаты установлены на автобусах ГУП «Ингушавтотранс». Отличительный знак транспорта — наклейка с логотипом СберБанка и надписью: «Оплата в одно касание».

Вы сказали, что СберБанк увеличивает количество терминалов. Значит жители Ингушетии привыкают платить безналично?

Постепенно. Если говорить языком цифр: безналичный оборот по сравнению с прошлым годом увеличился на 59% и превысил 1 млрд рублей! Мы также видим рост безналичных платежей в сфере ЖКХ: за год количество транзакций выросло на 47%, а сумма платежей превысила 78 млн рублей. Жители Республики, которые хотя бы один раз оплатили покупки картой, поняли, что это легко, удобно и безопасно. Нам важно показать каждому плюсы безналичной оплаты.

Расскажите подробнее о преимуществах безналичного расчёта.

Главные преимущества заключаются в удобстве и безопасности. Во-первых, наличные деньги нужно постоянно носить с собой, и есть риск их потерять, а при покупке тратить время на пересчёт, ожидание сдачи или размена. При оплате картой или телефоном можно не беспокоиться о том, что с деньгами может что-то произойти. Они находятся на банковском счёте, а карта или устройство — только идентификатор. Если с ней что-то случится — будет потеряна, украдена или сломана — деньги не пострадают.

Во-вторых, оплачивать безналично гораздо быстрее. Бесконтактный платеж без ПИН-кода занимает не более 5 секунд, что в разы быстрее расчёта наличными деньгами.

Хочу упомянуть и бонусную программу «Спасибо» от СберБанка, подключив которую платить становится не только удобно, но и выгодно. Оплачивая покупки картой СберБанка, клиент получает бонусы: 1 бонус = 1 рубль скидки.

Карта — ещё и помощник в учёте расходов. Информацию о покупках можно посмотреть в СберБанк Онлайн. Кстати, в приложении есть функция подсчёта трат по категориям: на развлечения, продукты или бензин.

А СберБанк Онлайн — это тоже безналичный сервис? Пользуется популярностью в Ингушетии?

Да. СберБанк Онлайн открывает держателям карт круглосуточный доступ к средствам: можно совершать расчёты в домашних условиях в любое время. Можно, лёжа на диване, заказать доставку продуктов в СберМаркете, при необходимости перевести деньги другу или оплатить товар в интернет-магазине. В Ингушетии уже почти 127 тысяч активных пользователей нашего мобильного приложения, а объём платежей превысил 1,7 млрд рублей.

Какие планы на 2021 год? СберБанк продолжит развивать безналичную технологию?

Конечно. И это задача будет для нас первостепенной. Сегодня Республика находится на первой стадии перехода от наличных к безналичной форме. И жители уже оценили удобство и преимущества безналичных операций. В планах охватить всё население Ингушетии, ведь нам важно, чтобы жителям было проще и удобнее управлять своими финансами.

Мировые эксперты считают, что безналичные платежи — это будущее человечества. В крупных городах России оплата картой стала обыденностью. Мы постепенно привыкаем к этому формату оплаты.