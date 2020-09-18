Кредитные каникулы — время предоставить документы

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В марте этого года президент страны подписал Закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за пандемии COVID-19. Документ даёт право гражданам, которые решили воспользоваться правом на отсрочку, в течение 90 дней собрать и направить кредитору документы, подтверждающие снижение дохода. Плюс еще 30 дней, если какие-то непредвиденные обстоятельства помешали это сделать в срок.

Таким образом те, кто обращался за кредитными каникулами в апреле — к августу должны были направить кредиторам все необходимые документы, иначе каникулы бы отменялись.

Всего за все время действия государственной программы банки получили более 380 тыс. заявлений на предоставление кредитных каникул. Но к 9 сентября, по данным Банка России, только системно значимые кредитные организации аннулировали более 23 тыс. запросов на общую сумму свыше 8,2 млрд рублей.

Заёмщикам, которые так и не смогли подтвердить падение своего дохода, грозит начисление выплат за все пропущенные месяцы, пени и ухудшение кредитной истории.

Почему такое произошло?

Прокомментировать ситуацию мы попросили руководителя Отделения-Национальный банк по Республике Ингушетия Магомед-Бека Ужахова.

Проблема в том, что заемщики в течение оговоренных в законе 120 дней не подтвердили свое право на льготу. Еще в июне регулятор рекомендовал финансовым организациям доходчиво объяснять клиентам, что от них требуется. Как следует из отчетности банков, они связывались с заемщиками, спрашивали подробности их жизненной ситуации, напоминали о сроках подачи подтверждающих документов. Объясняли, что кредитные каникулы — это не списание долга, а лишь временная отсрочка, право на которую заемщику следует подтвердить, предоставив необходимые документы в банк.

Если заемщик не мог подтвердить снижение своего дохода на 30% из-за факторов, вызванных эпидемией коронавируса, банки предлагали воспользоваться собственными программами реструктуризации, чтобы избежать просрочек и штрафов. Однако не все граждане, у которых возникли сложности с выплатой долга, своевременно связались со своими кредиторами для решения проблемы. А если за установленный период документы не предоставлены, то льгота отменяется. Теперь банки имеют право потребовать от своих клиентов погашения просроченных платежей, иначе будут начислены пени, а информация о просрочке поступит в Бюро кредитных историй. Всё это в свою очередь ухудшит кредитную историю клиентов и усложнит в дальнейшем процедуру займа. Но чтобы этого не случилось, всем заемщикам, которые имеют право на кредитные каникулы, необходимо срочно известить своих кредиторов о сложной ситуации и вместе найти подходящие варианты выхода из создавшегося положения.

На сегодняшний день банки в большинстве случаев идут навстречу своим клиентам, чтобы количество аннулированных кредитных каникул не увеличивалось. Одни из них осознанно не отказывают гражданам в кредитных каникулах, учитывая, что заемщик не всегда мог правильно рассчитать процент снижения дохода и невольно допускал ошибки. Другие банки льготу аннулировали, но не начисляли заемщикам пени и штрафы. Есть и такие заемщики, которым банки переоформили кредитные каникулы на реструктуризацию по собственным программам с приемлемым графиком платежей. Все эти меры говорят о клиентоориентированности российских коммерческих банков.

Банк России в свою очередь продолжает мониторить ситуацию.

А пока финансовым организациям рекомендовано приложить все усилия для своевременной связи с заёмщиком, выяснять все обстоятельства и ситуацию каждого конкретного гражданина и только потом принимать окончательное решение. Но и клиенты банков должны помнить, что намеренное неисполнение взятых на себя долговых обязательств впоследствии может обернуться серьезными проблемами для кредитной истории.

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