Изменились правила возврата страховки по кредиту

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С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения в действующее законодательство, которые позволяют заемщику вернуть деньги за подключение к программе коллективного страхования.

О том, какие изменения произошли в страховании при кредитовании мы попросили рассказать управляющего Отделением-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бека Ужахова.

Выдавая кредит, банки могут оформить заемщику страховку, присоединив его к коллективному договору, который банк заключил со страховой компанией. Раньше у граждан не было возможности расторгнуть такой договор, так как не являлись одной из сторон договора.

А с 1 сентября этого года у заемщика есть две недели, чтобы подумать, нужна ему страховка или нет. Если решит, что не нужна, ему достаточно написать заявление об отказе и в течение семи рабочих дней он может получить обратно свои деньги. Только при условии, что страховой случай не наступил.

Но следует учесть, что в случае отказа заемщика от договора страхования, кредитор вправе повысить размер процентной ставки, чтобы таким образом компенсировать возможные убытки в случае невозврата кредитов.

Что изменилось для тех, кто решил погасить свой кредит досрочно?

Если заемщик готов досрочно погасить кредит, то у него так же появляется возможность отказаться от договора страхования и получить обратно часть уплаченной им стоимости страховки. То есть вернуть можно будет часть страховки за период, когда надобность в страховании уже отпала в связи с возвратом займа или кредита. Не стоит забывать, что сама сумма возврата ограничена по времени сроком действия полиса. Если вы оформили кредит со страховкой на год, а смогли вернуть долг ранее, например, за 6 месяцев, то вам вернут половину стоимости полиса. Однако это действует только тогда, когда страховка не сработала (не было страхового случая). Если выплаты вам уже были назначены, значит полис был использован и получить обратно стоимость его нельзя.

Деньги должны будут вернуть клиенту в течение семи рабочих дней после получения заявления, если не произошло страхового случая.

На какие виды страхования распространяются новые правила?

Заемщики смогут вернуть страховую премию по потребительскому кредиту, а также по тем договорам займа, которые обеспечены ипотекой. Так же можно вернуть часть уплаченной страховой премии при досрочном погашении кредита. Но распространяется это условие только на
личные виды страхования: жизни и здоровья заемщика, страхования на случай потери работы. К имущественном — таким как каско или квартира в случае, если она предмет залога при ипотечном кредитовании- это не относится.

Действие закона распространяется на старые договоры страхования, которые были заключены до его вступления в силу?

Нет, изменения будут действовать только по отношению к договорам, заключенным с 1 сентября 2020 года.

Какие еще требования предъявляются к кредитным организациям?

Отныне, если клиент банка при кредитовании соглашается на заключение договора страхования, то кредитор обязан сообщить заемщику о возможности отказа от этой страховки в течение 14 дней. В законе четко сказано, что кредитор также обязан указать всю имеющуюся информацию об этой услуге, чтобы гражданин сам решал — брать или не брать ему страховку.

Все эти изменения в законодательство были разработаны при активном участии Банка России: в них нашли отражение многие предложения регулятора. Новая редакция закона нацелена на защиту прав потребителей финансовых услуг.

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