Пока новость совсем не «разгулялась», коллеги из НТРК «Ингушетия» обратились за разъяснениями к и. о. министра финансов РИ Магомет-Шарипу Эсмурзиеву. И вот что он рассказал:

— Такой вид управления, как внешнее, в российском бюджетном законодательстве не предусмотрено. Есть ограничительные меры, и они применяются в отношении определенных субъектов Российской Федерации.

Вы знаете, что значительное число регионов являются получателями дотаций из бюджета. В отношении их Минфин РФ заключает соответствующее соглашение и в его рамках принимаются какие-то ограничительные меры. Наша республика тоже, естественно, получает дотации, причем в значительных объемах. То есть мы тоже заключили подобное соглашение с Минфином России и также получили ряд ограничений.

О каких ограничениях идет речь? Сначала отмечу, что Ингушетия относится к региону, у которого доля дотаций из федерального бюджета превышает 40% от собственных доходов. И это послужило причиной того, что к нам принимаются определенные меры.

Во-первых, мы передаем функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджета, с открытием и ведением лицевых счетов получателя бюджетных средств территориальных органов федерального казначейства. Что это означает? Если учреждение или организация намеревается произвести неправомерные расходы, то управление федерального казначейства финансирование таких расходов останавливает. Это первая мера.

Во-вторых, введено такое понятие, как перечень первоочередных расходов. В него включены заработная плата, различные выплаты населению, в том числе и льготной категории, а также страховые взносы. В случае, если у организации имеется задолженность по заработной плате или каким-то другим указанным социальным выплатам, управление федерального казначейства опять-таки приостанавливает иные расходы до тех пор, пока они не погасят первоочередные расходы.

И вот под такими ограничениями мы живем уже с 2019 года. Соответствующее соглашение было заключено бывшим руководителем республики Юнус-Беком Евкуровым еще в начале прошлого года. Это вторая мера бюджетного законодательства, и она применяется к тем регионам, у которых непомерно высокие долги.

Что значит непомерно высокие долги? Это кредиты и кредиторская задолженность по социальным обязательствам бюджета.

Наша республика тоже, естественно, попала в число этих регионов, и к нам применяются те же ограничительные меры, которые я выше перечислил. Они уже к нам применены, и вдобавок к этим мерам мы должны разработать план по погашению данной задолженности сроком на 5 лет. А для этого мы должны 15% от собственных доходов направить на ее погашение. Вот такие условия сейчас стоят перед нами, и мы их соблюдаем. И под такими ограничениями мы находимся уже полтора года.

Касаясь наших долгов. Первое — это кредиты, которые республика привлекла с 2015 по 2017 год, в размере 2 млрд рублей. Они остались непогашенными в результате разных причин, в том числе и дефицита бюджета.

И мы брали еще бюджетный кредит в этом году 1,3 млрд рублей, который уже через пару дней успешно возвратим в федеральный бюджет.

По долгу в 2 млрд рублей по поручению Правительства РФ и обращению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, подписано соглашение с Минфином России, в рамках которого эта задолженность реструктуризирована с погашением до 2029 года. И сейчас уже нельзя говорить, что она просроченная.

И второе, это кредиторская задолженность по обязательствам — она у нас высокая. Тоже накопилась за 2015-2019 годы. Летом прошлого года она достигла свыше 5 млрд рублей. Сейчас, благо, за счет собственных резервов, за счет собственных источников мы смогли ее снизить до 4,5 млрд рублей. По этой задолженности приезжала комиссия федерального казначейства по вопросу подтверждения данной задолженности. Они подтвердили долг в 2 млрд рублей, и буквально в ближайшие дни будет принято решение об оказании помощи республике в погашение этой суммы долга.

В случае, если эту помощь окажут, а мы надеемся, что мы ее получим, и республика сразу же выйдет из перечня регионов, которые являются неплатежеспособными.

В настоящее время исполнение бюджета республики проходит в штатном режиме. Домыслы, что регион переходит на внешнее управление, не соответствуют действительности. Все операции производим в срок, особенно социальные выплаты в этом году — и зарплаты, и пенсии, и пособия, и льготные компенсации — всё осуществляется в штатном режиме, в полном объеме и своевременно. Подчеркиваю, в текущем году. Надеюсь, будет так же продолжено и дальше. То есть оснований для беспокойства населения нет.