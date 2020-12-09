Брокер Exante: отзывы, описание компании

Exante брокер отзывы и преимущества

Exante имеет выход более чем на 50 бирж во всем мире, предоставляет услуги в качестве надежной виртуальной торговой площадки частного и корпоративного характера. Брокер постоянно развивается и постепенно увеличивает ассортимент инструментов, которых на данный момент насчитывает не менее 300 тысяч.

Техническая поддержка Exante функционирует в круглосуточном режиме на трех языках. Связаться с первоклассными специалистами можно по телефону, через электронную почту или связаться с помощью аккаунт-менеджера, предоставляющего всем клиентам.

Exante отзывы преимущественно положительного характера. Востребованность и популярность торговой площадки, прежде всего, заключается в ее отличительных преимуществах:

наличие опции “drag and drop”, делающей процедуру персонализации рабочего места простым в понимании и комфортным. Интерфейс характеризуется модульной структурой, поддерживающей оперативное перемещение открытых вкладок, кнопок и прочих элементов рабочего стола;

присутствует многофункциональный технический анализ с детальным настраиванием торговых индикаторов. Присутствует опционная доска, делающая тщательный обзор всех инструментов в комплексе;

интерфейс сервиса доступен во множественных языковых версиях!

Компания предоставляет услуги в виде открытия и поддержки брокерских счетов на высшем уровне, прикладывает все усилия, чтобы работать максимально оперативно и без всевозможных технических перебоев. Кстати, об Exante брокер отзывы свидетельствуют о том что клиенты в полной мере удовлетворены оперативностью сервиса и максимально понятным интерфейсом.

Exante видео отзывы, комментарии, рекомендации

Отзывы об Exante, указывающие на преимущества компании, прежде всего гласят об оптимальных комиссиях, удобной платформе, возможности вести торговлю на огромном количестве мировых рынков. Люди, оставляющие об Exante видео отзывы упоминают также о наличии демонстрационного счета.

Тем не менее, активные пользователи рекомендуют разработчикам обратить внимание на мелкие недочеты в работе программного обеспечения для мобильных устройств и постараться еще больше ускорить работу технической поддержки.

Компания дорожит свои рейтингом и репутацией среди инвесторов и трейдеров по всему миру, поэтому всегда уделяет особое внимание претензиям и делает все возможное для повышения качества работы сервиса. Таким образом брокер демонстрирует стабильность и надежность своей торговой онлайн-площадки.