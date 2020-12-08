Минспортом России и АНО «Национальные приоритеты» 7 декабря запущена Всероссийская акция «Неделя ГТО» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Целью акции является демонстрация ежедневно открывающихся и строящихся площадок ГТО в регионах России для вовлечения населения в занятия физкультурой и спортом. Также акция способствует информированию россиян о выполнении нормативов ГТО.

Пользуясь площадками ГТО, любой желающий может стать мастером упражнений комплекса «Готов к труду и обороне». Чтобы стать им, необходимо выполнить упражнение и выложить в соцсети фото либо видео с хештегом #неделяГТО.

Для участников, выполнивших задание, предусмотрены специальные карточки мастеров, которыми нужно делиться в соцсетях. Пять человек, набравшие наибольшее количество лайков, будут награждены призами с символикой федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Кроме того, в мессенджерах (Telegram, Viber, Whats App) можно будет найти тематический стикерпак с талисманами ГТО, а также в социальной сети Facebook сторонники активного и здорового образа жизни смогут присоединиться к движению ГТО и опубликовать на своей странице фото с использованием специальной рамки.

В рамках акции в регионах будут устанавливаться информационные стенды с комплексом упражнений, который направлен на подготовку к успешному выполнению нормативов ГТО. Стенды помогут идентифицировать площадки, которые построены в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». На площадках ГТО каждый желающий сможет заниматься физической культурой и спортом, сделав его нормой и частью своей повседневной жизни.

«Новый взгляд на ГТО, другие подходы к форматам организации выполнения нормативов, надеюсь, станет катализатором для нового спортивного тренда. Все мероприятия проекта «Спорт — норма жизни» направлены на расширение возможностей заниматься физической культурой и вести здоровый, подвижный образ жизни. За первый год реализации проекта в регионах оборудовано около 800 малых спортивных площадок ГТО и 35 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. В 2020 году поставлены комплекты оборудования для создания 372 спортивных площадок и 40 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа», — сообщила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В период акции «Неделя ГТО» в социальных сетях национальных проектов России ежедневно будут публиковаться мини-интервью с послами ГТО. Своими спортивными секретами поделятся Светлана Журова, Светлана Болдыкова, Ирек Зиннуров, Андрей Ким, Даци Дациев и Андрей Сироткин.

Финалом Всероссийской акции «Неделя ГТО» станет Фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО», который пройдет впервые в новой соревновательной форме и откроет череду событий, приуроченных к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР).

Комплекс ГТО начал развиваться в первой половине XX века. Сразу после революции 1917 года люди Советской страны были энергичны и полны энтузиазма. Это было заметно во многих направлениях: науке, культуре, трудовой деятельности. Спорт также не остался в стороне.

Создание комплекса началось в 1930 году по инициативе комсомольских организаций. Стремление приобщить молодежь здоровому образу жизни — эта задача ставилась на первый план. Газета «Комсомольская правда» опубликовала статью с призывом ввести испытания на уровне всесоюзных.

Организаторы предлагали установить критерий для оценки физического состояние и здоровья граждан СССР. Прошедших комплекс испытаний и уложившихся в нормативы было решено награждать нагрудными значками. Эта инициатива нашла поддержку в массах. К разработке системы «Готов к труду и обороне» (ГТО) были подключены лучшие отечественные умы. В марте 1931 года она увидела свет и была утверждена правительством.