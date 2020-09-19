Мнение

Яблоки на месте, «шумахеры» — тоже

Жизненный путь — дорога, которую мы выбираем и проходим по-разному

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Неважно сколько ты жил, а как. Каждый человек имеет выбор, перед ним два пути — один правильный, другой бесславный и ведущий в бездну. Какой из них выбрать, зависит от него самого. Главное, чтобы на финише не было стыдно за прожитую жизнь, бесславно потраченные годы.

Переложить всю ответственность на окружающих за свои необдуманные действия и безрассудство вряд ли получится. Ведь греховный «багаж» за него собирали не они по нотариальной доверенности, неохотно готовясь ко дню неизбежного суда. Стремление хоть как-то быть полезным единоверцам, сделать им приятное — величайшее благо в Исламе. Добрые дела, совершенные от чистого сердца, пусть и небольшие, принимаются Всевышним. Последние две недели невольно стал свидетелем поступков, которые впечатлили меня, некоторые неприятно, признаюсь честно, чего греха таить.

За месяц мне довелось два раза совершить коллективную пятничную молитву в мечети в Сунже, рядом с исламским университетом, и каждый раз прямо у входа в молельный зал замечал на стуле ведро с сочными, тщательно мытыми яблоками. Как оказалось, неизвестный по пятницам до начала проповеди имама-хатыба и сбора прихожан приносит фрукты из своего сада. Каждый, кто хочет попробовать дары природы, берет с собой по несколько штук, не скупясь на благодарности доброму человеку, понимающему истинное предназначение верующего в этой жизни.

Как известно, в этом году из-за неблагоприятных погодных условий многие потеряли урожай. Но видимо непогода обошла стороной носителя качеств настоящего мусульманина, Всевышний не обделил его возможностью продолжать путь, делать свое доброе дело. Пусть у него нет возможностей отремонтировать дорогу, построить мост, раздать миллионы рублей людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проложить тротуар рядом со школой, чтобы дети не пачкали одежду в дождливую погоду. Но у него есть твердое намерение — сделать то, что в его силах, рационально распоряжаясь дарованными плодами.

Это его путь, на финише которого ему не будет стыдно. Но, к великому сожалению, не все выбирают такую дорогу. Теперь о тех, случаях с неприятным осадком. Неделю назад писал о «шумахерах», гоняющих по «многострадальной» улице Энгельса в том же городе и «работающих» сопровождающими автобуса с девушками—студентками колледжа водителях «Лады-Гранта» и «Мерседеса».

На этот раз их необъяснимой болезнью заразились лихачи на наглухо затонированной «шестерке». Как говорится «Затонированные стекла — нечистая совесть». Принявшие эстафету у вышеуказанных ярких представителей категории «лихачи» решили где-то спрятать номера машины и повеселиться в свое удовольствие на улице без тротуара и с большим потоком автомобилей и пешеходов. Раскатывая по дороге на большой скорости, женихи увидели долгожданный автобус с потенциальными невестами, развернув «железных коней», джигиты быстро «поскакали» за ним, чтоб не пропустить возможность показать себя из полуоткрытых стекол автомобилей с проблемным глушителем и получить знаки внимания от скромных горянок.

Манера езды возмущала до глубины души. На этот раз как с теми парнями поговорить «о бренности мира сего» не удалось, так как эти удальцы оказались резвее предыдущих нарушителей покоя жителей улицы.

К сожалению, несмотря на достаточно суровые штрафы за нарушения ПДД, находятся участники дорожного движения, которые их игнорирует намеренно.

Власти Ингушетии, правоохранители озабочены безопасностью на дорогах, травматизмом на дорогах и искоренением нарушителей ПДД. Этому была посвящена проповедь в той же сунженской мечети, где неизвестный приносит яблоки братьям и, судя по доброму поступку, совсем непохожий на шумно сопровождающих автобусов со студентками, наплевав на единоверцев.

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