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Представитель ОНФ в Ингушетии призвала граждан активно голосовать за выбор территорий для благоустройства

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Общероссийская платформа онлайн-голосования по выбору территории для благоустройства дает возможность выразить свое мнение максимальному количеству жителей, считает член регионального штаба ОНФ в республике Зарема Оздоева.

«Такого всенародного проекта в нашей стране еще не было», - отметила Оздоева в интервью газете «Ингушетия», призвав граждан принять в голосовании активное участие.

Она напомнила, что в России уже пятый год успешно реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в нацпроект «Жилье и городская среда». Его основное отличие в том, что граждане сами могут выбирать территории, которые прежде всего нуждаются в благоустройстве.

Однако, как показывают опросы, многие все еще не знают, как и где принять участие в этом отборе. Именно с целью детального ознакомления россиян с данным проектом Минстрой России совместно с автономной некоммерческой организацией «Диалог Регионы» запустил онлайн-платформу для голосования.

«Это — открытость всей работы в этом направлении. На данной платформе можно найти объект на карте, посмотреть результаты голосования, узнать статус исполнения работ. В смысле — как, когда и где все сделано. Общероссийская платформа онлайн-голосования даст возможность выразить свое мнение, максимальному количеству жителей, а органам государственной власти — получить информацию о том, что действительно имеет значение для жителей в благоустройстве общественных территорий. Это эффективный инструмент выявления общественного мнения, и, я уверена, мы не будем на этом останавливаться, а пойдем дальше», — сказала Оздоева.

Он отметила, что «без участия наших граждан в его осуществлении, проект останется декларацией на бумаге».

Напоминаем, что с 26 апреля по 30 мая все граждане России будут голосовать за объекты благоустройства общественных пространств на онлайн-платформе. Информация по подготовке к голосованию есть на всех сайтах муниципалитетов, на официальном сайте министерства строительства республики.

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