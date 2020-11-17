Правоохранителями Ингушетии у жителя Владикавказа изъята алкогольная продукция
На 564 км ФАД «Кавказ» в минувшее воскресенье инспекторами УГИБДД МВД по Ингушетии остановлена автомашина Mercedes-Benz Vito с государственными регистрационными знаками Грузии, под управлением 44-летнего жителя города Владикавказа.
В ходе выезда следственно-оперативной группы ОМВД России по городу Назрани изъято 60 литровых бутылок водки различных марок без соответствующих документов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.
По данному факту полицейскими проводится проверка.