Алкоголь

Правоохранителями Ингушетии у жителя Владикавказа изъята алкогольная продукция

0

На 564 км ФАД «Кавказ» в минувшее воскресенье инспекторами УГИБДД МВД по Ингушетии остановлена автомашина Mercedes-Benz Vito с государственными регистрационными знаками Грузии, под управлением 44-летнего жителя города Владикавказа.

В ходе выезда следственно-оперативной группы ОМВД России по городу Назрани изъято 60 литровых бутылок водки различных марок без соответствующих документов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

По данному факту полицейскими проводится проверка.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полпредством в СКФО проводится мониторинг наличия лекарственных препаратов в регионах для борьбы с Covid-19
В четырех населенных пунктах Ингушетии частично и полностью отключат газ
В конце ноября в Ингушетии планируется провести масштабный антинаркотический форум
Более 100 млн рублей выделено Ингушетии на строительство дороги и водопровода в столице республики
Муниципальные комиссии должны стать фундаментом для борьбы с распространением наркотиков — Калиматов
Одной из улиц города Малгобека Ингушетии присвоят имя участника ВОВ дагестанца Валентина Эмирова
Муниципальных чиновников уличили в превышении полномочий при выдаче земель в Назрановском районе Ингушетии
На территории частного домовладения в Ингушетии произошел пожар
Алхастинский Дом культуры откроется до конца текущего года после реконструкции
В Ингушетии отметили День ветеранов уголовно-исполнительной системы
Бухгалтер сельхозпредприятия попал под следствие за «минирование» банка в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 