Живопись

Махмуд-Али Калиматов приобретет картины из рыбьей кожи художницы Лиды Оздоевой

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов наградил художницу Лиду Оздоеву Почетной грамотой республики, сообщив, что хочет приобрести некоторые ее работы. Какие именно картины, он предпочел сохранить в тайне даже от автора, но подчеркнул, что живописцев республики нужно всячески поддерживать.

Об этом заявил при посещении музе изобразительных искусств региона в городе Карабулаке, где ознакомился сразу с двумя выставками: «Эхо дзурдзуков» Лиды Оздоевой и «Мир творчества Розы Даурбековой».

В экспозицию Оздоевой «Эхо дзурдзуков» вошли более пятидесяти работ из рыбьей кожи, а также предметы декоративно-прикладного искусства, созданные в разные периоды творчества. В работе мастер в основном использует кожу семги, кальмара. Под каждое произведение художница подбирает индивидуальный материал рыбного сырья в зависимости от красок и сюжета картины.

«Это очень необычный и интересный материал, рыбья кожа дает огромные возможности для творчества. Она не такая, как обычная кожа, из нее можно создавать тонкие работы», — отметила Оздоева.

«Я восхищаюсь вашим трудолюбием, талантом. Это настолько кропотливая и искусная работа. Творческими людьми Ингушетии надо гордиться: сколько сил, труда, эмоций вкладывают они в свои творения. И я горжусь вами», — заявил руководитель региона при знакомстве с экспонатами.

Далее Калиматов ознакомился с фотовыставкой Розы Даурбековой, посвященной прекрасной половине человечества и пейзажам горной Ингушетии, а также с предметами интерьера, выполненными в технике «джутовая филигрань».

Он поблагодарил художниц за экскурсию и их творчество, подчеркнув, что сам изъявил желание посетить музей, заинтересовавшись сюжетом на местном телевидении, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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