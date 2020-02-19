«Важно понимать, что это — сфера, от которой каждый гражданин, все общество и государство в целом, ждут высокопрофессиональной работы, выполненной беспристрастно и без корпоративных предпочтений. В целом качество судопроизводства растет, и надо приложить максимум усилий для повышения доверия граждан», — сказал Калиматов.

Руководитель субъекта высказал пожелание о необходимости уделять более пристальное внимание делам, касающимся налоговых взаимоотношений.

«В сегодняшней непростой ситуации в республике, думаю, что правильнее всего будет сделать акцент на собираемость налогов для выправки ситуации, в которой, как мы видим, ущемлены права социальной сферы. Приведу пример: недобросовестные владельцы движимого и недвижимого имущества намеренно утаивают факт его наличия, занижают стоимость, чтобы не платить налоги в полной мере — в результате — местный бюджет пуст. Закон и порядок должны быть для всех», — подчеркнул Глава региона.

В то же время, он считает, что в судебном сообществе наблюдаются положительные изменения.

«Мы видим, что по статистике с каждым годом больше вопросов стало решаться в правовом поле. Люди стали чаще обращаться в суды, доверять судебной системе», — подчеркнул Калиматов.

По его мнению, высокий профессионализм регионального судейского корпуса позволит успешно достичь и другие цели, выполнить которые предстоит в будущем.

«В ближайшей перспективе перед судейским сообществом стоят очень серьезные задачи, которые связаны с введением института присяжных заседателей на уровне районных судов, созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции», — напомнил руководитель региона.

Он выразил уверенность, что профессионализм и ответственный подход судей к делу позволят достойно справиться с этими проблемами, обеспечить конституционное право на судебную защиту жителям республики, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.