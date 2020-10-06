Пенсии

Кто имеет право на досрочную пенсию в 2021 году

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Жителям России, имеющим подтвержденный статус безработного, Пенсионный фонд России и в 2021 году продолжит производить финансовое обеспечение выплаты пенсий, назначенных досрочно, пишет «Российская газета». В ПФР пояснили, что подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости. К тому же важную роль играет тот факт, что человек не сам уволился с прежнего места работы, а был сокращен или потерял место в связи с ликвидацией организации или предприятия.

При этом страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. У него должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2020 году это 18,6.

В указанной информации «Российская газета» ссылается на проект бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, который представлен на общественное обсуждение. Издание опубликовало также справку о ситуациях, при которых человек может рассчитывать на досрочную пенсию.

Право выйти на пенсию раньше установленного срока имеют люди предпенсионного возраста в случае отсутствия возможности трудоустройства. Досрочная пенсия назначается за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода.

Напомним, для большинства россиян возраст выхода на пенсию поменялся. По возрасту в этом году россияне выходят на пенсию в 55,5 лет (женщины) и в 60,5 лет (мужчины). С 2021 года на пенсию будут выходить в 56,5 лет (женщины) и в 61,5 года (мужчины). В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин — в 65 лет. Но если человек никак не может найти никакую работу, он может выйти на пенсию на два года раньше срока, сообщает газета.

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