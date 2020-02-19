Ингушские суды за год рассмотрели почти 60 тысяч дел и материалов

«В 2019 году в суды общей юрисдикции Ингушетии поступило 59 261 судебное дело и материал. Это на 9 747 дел и материалов (20%) больше, чем в 2018 году. Всего судами общей юрисдикции республики в 2019 году рассмотрено с высоким качеством и в основном в разумные сроки 59 191 дело и материал (в 2018 году — 43 916 дел и материалов)», — сказал Ибрагим Фаргиев.

По его словам, абсолютное большинство судебных дел (96%)рассмотрено в установленные законом сроки.

Отметим, что в целом судами России в 2019 году во всех видах судопроизводства рассмотрено свыше 31 млн дел.