Совещание судей

Ингушские суды за год рассмотрели почти 60 тысяч дел и материалов

0

За прошедший 2019 год в судах Ингушетии рассмотрели 59 261 судебное дело и материал, что на 9 747 (20%) больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил председатель Верховного суда республики Ибрагим Фаргиев в ходе расширенного собрания судей.

«В 2019 году в суды общей юрисдикции Ингушетии поступило 59 261 судебное дело и материал. Это на 9 747 дел и материалов (20%) больше, чем в 2018 году. Всего судами общей юрисдикции республики в 2019 году рассмотрено с высоким качеством и в основном в разумные сроки 59 191 дело и материал (в 2018 году — 43 916 дел и материалов)», — сказал Ибрагим Фаргиев.

По его словам, абсолютное большинство судебных дел (96%)рассмотрено в установленные законом сроки.

Отметим, что в целом судами России в 2019 году во всех видах судопроизводства рассмотрено свыше 31 млн дел.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии откроют первую в СКФО автошколу для инвалидов
В Минкомсвязи РФ назвали причины «перемещения» ингушских городов и сел в соседние регионы на сайте Госуслуг
Алихану Цечоеву вручили удостоверение мастера спорта России по всестилевому каратэ
В Ингушетии фиксируется рост смертности в ДТП с начала года
За минувший год в Ингушетии суды оправдали семь человек в рамках уголовных дел
В России появятся приподнятые «зебры» и «умные» светофоры
Специалистов сферы защиты детства Ингушетии приглашают к участию во II Всероссийском конкурсе «Семейная гавань»
В Назрановском районе Ингушетии прошло мероприятие, приуроченное ко Дню защитников Отечества и 75-летию Великой Победы
Воспитанники школы борьбы сельского поселения Долаково стали призёрами Первенства Москвы по вольной борьбе
Администрация Назрани намерена наладить тесное взаимодействие с Коммолодежи Ингушетии
Сбербанк предложил комплексную поддержку для реализации стратегии развития Северного Кавказа

Главное

Яндекс.Метрика

 