Ингушские суды за год рассмотрели почти 60 тысяч дел и материалов
За прошедший 2019 год в судах Ингушетии рассмотрели 59 261 судебное дело и материал, что на 9 747 (20%) больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил председатель Верховного суда республики Ибрагим Фаргиев в ходе расширенного собрания судей.
«В 2019 году в суды общей юрисдикции Ингушетии поступило 59 261 судебное дело и материал. Это на 9 747 дел и материалов (20%) больше, чем в 2018 году. Всего судами общей юрисдикции республики в 2019 году рассмотрено с высоким качеством и в основном в разумные сроки 59 191 дело и материал (в 2018 году — 43 916 дел и материалов)», — сказал Ибрагим Фаргиев.
По его словам, абсолютное большинство судебных дел (96%)рассмотрено в установленные законом сроки.
Отметим, что в целом судами России в 2019 году во всех видах судопроизводства рассмотрено свыше 31 млн дел.