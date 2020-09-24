КИД — ключевые информационные документы

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Помочь потребителю понять основные особенности финансовых продуктов, сравнить предложения в разных банках и сделать информированный выбор призваны разработанные Банком России ключевые информационные документы — КИД.

Что такое КИД? Это документ информационно-справочного характера, что-то вроде краткого паспорта финансового продукта. Документ включает в себя информацию об особенностях и рисках финансовых продуктов. Отныне, придя в банк, потребитель имеет право получить на руки информационный документ до заключения договора, чтобы более подробно ознакомиться с условиями самого договора.

И если банковские договоры написаны зачастую сложным языком с использованием специальной терминологии, то КИД изложен в простой и понятной форме, объем его не превышает две-три страницы.

КИД не подменяет правила и условия договора и может быть, как в бумажном, так и в электронном виде. Такая форма информации помогает потребителям лучше разбираться в тонкостях приобретаемого финансового продукта.

По словам управляющего Отделением-Национального банка по Республике Ингушетия Магомед-Бека Ужахова в ключевых информационных документах перечислены риски, с которыми могут столкнуться граждане, приобретая те или иные финансовые продукты, а цветовая маркировка, предложенная Банком России способна отразить степень сложности и уровень рисков выбранных продуктов для потребителей. Главное преимущество этих документов — они помогают людям избежать ошибки при подборе финансовых продуктов, инструментов и услуг.

В КИД нет рекламы или какой-либо информации, которая подчеркивала бы преимущество одного продукта перед другим. Ключевые информационные документы помогут избежать недобросовестные практики в банках, когда недостаточная информированность была способна ввести клиента в заблуждение и ему могли продать один финансовый продукт под видом другого.

Потребитель может получить КИД как при первичном обращении в банк за получением соответствующей услуги, так и непосредственно перед подписанием договора, а также при продлении договора.

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