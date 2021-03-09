«Перед началом сражений мероприятие посетил мэр Карабулака Магомед-Башир Осканов. Градоначальник подбодрил участниц, пожелав им меткости в стрельбе и удачи, хорошего настроения в праздничный день», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города.

Пейнтбол — захватывающий, динамичный вид активного отдыха для любого возраста и пола, битвы среди женщин отличаются особым накалом страстей, проходят ярко и эмоционально. После отмашки к началу «войнушки» в формате 5 на 5 тишина взорвалась тысячами выстрелов и пронзительными криками. Девушки в защитной амуниции и экипировке с большим желанием победить атаковали из укрытий, шли в наступление, обстреливая неприятельские позиции, с азартом выпуская друг в друга шарики с краской. Во время соревнований девушки проявили многие качества: физическую силу и выносливость, умение быстро думать и принимать решения, знание стратегий и тактик ведения боя, умение действовать в команде и по одиночке.

По итогам напряжённых баталий победительницей стала команда «Алькатрас», представляющая карабулакский пейнтбольный клуб с таким же названием, второе место завоевала пятёрка из медико-технологического колледжа, замкнули пьедестал почёта представительницы Ингушского государственного университета.

Призёры турнира в качестве поощрения получили денежные сертификаты на 25, 15 и 10 тысяч рублей на команду и памятные кубки в соответствии с занятыми местами. Девушки, показавшие четвёртый результат, удостоились суточных путёвок «всё включено» на всесезонный курорт «Армхи» в Джейрахском районе. Коллективы, финишировавшие на пятой и шестой позициях, организаторы соревнований вознаградили утешительными призами.

Участницы пейнтбольных сражений выразили благодарность молодёжному совету города и мэрии Карабулака за такой оригинальный подарок на 8 Марта. По их словам, они получили массу положительных эмоций, мощный заряд адреналина, приятные впечатления на долгое время останутся в их памяти.

Напомним, пейнтбол в переводе с английского означает «шарик с краской». Суть игры заключается в том, чтобы поразить соперника (врага) из пневматического устройства, стреляющего желатиновыми шариками. Это маркеры, заправленные не выделяющей вредных веществ краской, враг поражен, если на его одежду попала такая краска.

Существует также такая разновидность этой приключенческой игры, как лазерный пейнтбол. В ней применяется особая одежда, оснащенная сенсорами, и лазерная техника, обеспечивающая абсолютную безопасность игроков и создающая ощущение реальных боевых условий. При попадании инфракрасных лучей на экипировку участника боевых действий, выпускаемых лазерным оружием, на специальных повязках, надетых на игрока, вспыхивают датчики, он вынужден покинуть поле боя.