В горной Ингушетии пройдёт очередной республиканский турнир по пейнтболу
Федерация пейнтбола Ингушетии и всесезонный курорт «Армхи» организуют республиканский турнир по пейнтболу.
Будущим участникам соревнований необходимо до 23 января успеть собрать команду из своих коллег, соратников или партнеров. Десять команд будут бороться за следующие призы: 1 место — 15 тыс. рублей; 2 место — 10 тыс. рублей; 3 место — ужин в высокогорном ресторане «Эрзи».
Условий три: участвуют только коллективы; взнос — 5 тыс. рублей с команды; в каждой команде 5 человек.
Отправлять заявки следует по номеру 8 962-638-07-03 (Магомед).