Четыре команды СКФО съедутся на турнир по пейнтболу в Ингушетии

«У современных воительниц на вооружении не лук со стрелами, не копьё и не дротики, в их арсенале ружьё со стреляющими шариками с краской. 8 марта в Карабулаке запланирован открытый республиканский турнир по пейнтболу среди женщин», — сказал представитель администрации.

Он уточнил, что межрегиональные соревнования проводятся на базе центрального городского пруда по инициативе молодёжного совета Карабулака при всесторонней поддержке администрации города.

«Состязания пользуются большим интересом, на них уже заявились команды из четырёх субъектов СКФО: Ингушетии, Чеченской Республики, Дагестана и Карачаево-Черкесии. Битвы пройдут в формате 5 на 5, тройка лучших команд по итогам зрелищного турнира будет вознаграждена памятными кубками и ценными призами от спонсоров», — подчеркнули в мэрии.

По словам собеседника, за индивидуальные достижения организаторы также предусмотрели поощрение. Впрочем, без внимания не останется ни одна из участниц соревнований — каждая получит презент в честь праздника. Турнир по пейнтболу с такой широкой географией участников в Ингушетии проводится впервые.