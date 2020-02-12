Здесь часто можно увидеть у обочины дороги пакеты с древесным углем и дровами для розжига костра, пользующимися спросом у тех, кто направляется в горы на отдых и шашлыки. Рядом стоит тара для денег на оплату купленного товара.

В сельском поселении Галашки есть небольшой торговый ларек, перед ним стойка с лечебным медом на продажу. На окне ларька вывеска с надписью «Можно забрать, положив деньги в кассу». Не все и не сразу понимают систему торговли. Сначала пытаются звать хозяина, не дождавшись ответа, начинают заглядывать в окно ларька. Убедившись, что ларек пуст, начинают уже читать вывески на окне. Впечатленному таким ноу-хау и неожиданным авансом доверия потенциальному покупателю уже становится неловко уйти без покупки. Кроме того, самооценку искушает еще и возможность пройти тест на честность.

По словам сторонников такого способа торговли, они не помнят случая, чтобы кто-то взял товар и ушел, не заплатив за него.

Такая сеть торговых точек распространена, преимущественно, в сельской местности. Можно считать ее местной спецификой. В мегаполисах хозяева товара не пойдут на такие, ничем не гарантированные риски. В городах другой контингент, и с доверием здесь больше проблем, чем в селе, где каждый друг друга знает.

Разумеется, это не коммерция в чистом виде. Здесь нет больших объемов продаж, основные покупатели — односельчане или жители соседних поселений. Но сам факт существования таких доверительных отношений в торговле, где часто бытует мнение, что «не обманешь — не продашь», внушает оптимизм и веру в человека.