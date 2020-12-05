Сегодня, при стечении массы народа в 1-м микрорайоне столицы Ингушетии городе Магасе, на первом этаже новой многоэтажки открылся первый магазин «Магнита», где будут продавать продовольственные товары.

В торжественной церемонии перерезания «красной ленточки» приняли участие Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и замгендиректора «Магнита», директор по управлению розничной сетью Руслан Исмаилов. Руководитель региона считает, что высочайше требования и сервис ритейлера заставят и местных конкурентов подтянуться к их уровню.

— «Магнит» несет в себе высокую культуру обслуживания, особые стандарты, от которых не отходит несмотря ни на что — подчеркнул Калиматов. — Однако, для нас главное — это то, что здесь будут принимать продукцию местных производителей, что появятся новые рабочие места.

В свою очередь, Исмаилов отметил перспективность нашей республики для «Магнита».

— Мы намерены открыть в Ингушетии сеть магазинов разных форматов — заявил гость республики. — Важно и то, что продукция местных товаропроизводителей отправится в другие регионы, что стимулирует дальнейший подъем сельского хозяйства в целом.

Поговорили мы и с партнером «Магнита» в Ингушетии, руководителем строительной компании ООО «Стройком» Хаважем Джандаровым.

— Надо сказать, что переговоры с «Магнитом» велись долгие, мы согласовывали многие позиции — признался он газете «Ингушетия». — В итоге стороны пришли к общему знаменателю взаимовыгодного сотрудничества. Среди условий, выдвинутых нами — отказ от реализации в наших магазинах алкогольной продукции, продуктов, содержащих свинину, предпочтение наших сотрудников иногородним. Со всеми этими требованиями наши партнеры согласились. Восемь человек — все местные, уже прошли полуторамесячную стажировку в соседнем регионе, они будут обеспечены полным соцпакетом. А вообще, с открытием сети «Магнит», прогнозируется трудоустройство более 300 человек. До конца года недалеко отсюда планируется открыть магазин «Магнит Косметик». Как и по всей стране, в нашей республике будет действовать т. н. программа лояльности «Магнита». Основной ее особенностью является возможность получать и тратить бонусные баллы во всех форматах сети: торговых точках у дома, супермаркетах «Магнит Семейный», магазинах «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека». Система начисления — одна из самых выгодных на рынке: при любой покупке от 0,5% до 2% бонусов (% начисления бонусов зависит от объема покупок в предыдущем месяце) от стоимости покупки будет сохраняться на бонусном счете. К базовым начислениям добавляются персональные за участие в различных акциях. 1 бонус равен 1 рублю. Карта «Магнита» выдается за определенную сумму в чеке, ее также можно купить за 25 рублей в любом магазине сети, либо получить бесплатно в мобильном приложении и использовать в «виртуальном» формате. Бонусами можно оплачивать до 100% стоимости товаров.

Корреспондент «Ингушетии» пообщалась и с покупателями. Все довольны. Прежде всего — высоким сервисом обслуживания и, почти, диковинным для многих наших местных магазинов маркетингом, внешним блеском торговых рядов. Естественно, это обстоятельство притягивает. Позабавило, однако, признание многих, что отныне в праздник разговения (Ураза-байрам) спекулянтам не удастся манипулировать ценами и сдирать три шкуры с покупателей. По словам руководства «Магнита» подобные обстоятельства (в их число входит и пандемия коронавируса) не заставят их корректировать ценовую политику. Дай то бог!

Добавим, что в 2018 году «Магнит» вошел в число крупнейших публичных компаний мирового рейтинга Global 2000 Forbes, став единственным российским ритейлером в этом списке. А в феврале 2019 года сеть магазинов «Магнит» объявила об обновлении брендинга на новый кроссформатный бренд. Тем самым все магазины сети будут оформлены в единой стилистике и объединены новым слоганом «Давайте дружить семьями!».