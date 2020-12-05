«В официальном запуске первого магазина «у дома» в столице республики Магасе приняли участие руководитель республики Махмуд-Али Калиматов, директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов. Площадь торговой точки составляет около 400 кв. м, а ассортимент достигает почти 5 тыс. наиболее востребованных позиций», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, покупателям доступен большой ассортимент свежих фруктов и овощей, молочной продукции, бакалеи, полуфабрикатов, консервированной продукции, напитков.

Как сообщил во время церемонии Калиматов, магазин в Магасе — это первая ласточка, в ближайшей перспективе «Магнит» откроет свои точки по всей республике.

«В первую очередь, это, конечно же, качественно новый и высокий уровень обслуживания покупателей. «Магнит» — это ещё и широчайший ассортимент продовольственных, хозяйственных и других товаров на любой вкус по умеренным ценам», — подчеркнул руководитель региона.

По его мнению, помимо всего прочего, вхождение в республику торговой сети будет способствовать развитию малого бизнеса, расширит возможности сбыта продукции сельского хозяйства, многих компаний и предпринимателей.

«Магнит» намерен стать привлекательным партнёром для местных производителей, помогать поставщикам расти и развиваться не только в рамках региона, но и выводить их на федеральную географию — а это около 22 тыс. магазинов по всей стране. В открываемом магазине уже представлена мясная продукция «Халяль» местного производства.

В совокупности всё это реально послужит снижению напряжённости на рынке труда, пополнению нашего бюджета.

В соглашении предусмотрено обеспечение доступности торговых объектов для инвалидов и иных маломобильных групп населения и реализация на территории республики благотворительных программ продовольственной помощи социально незащищенным слоям населения. Это в полной мере отвечает требованиям Президента России Владимира Путина, который в своем недавнем выступлении поручил создать безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава региона уверен, что ритейлер быстро завоюет доверие покупателя, приобретёт большую популярность в республике. Люди очень скоро убедятся, что «Магнит» — это доступные цены и высокое качество, а интересы клиента здесь ставят превыше всего.

По его словам, открываемый объект является наглядным образцом реализации инвестиционного проекта, результатом активной работы по созданию комфортных условий для ведения бизнеса.

К региону начали проявлять интерес инвесторы. Ограничительные меры в связи с пандемией вызвали ряд проблем с реализацией инвестиционных проектов на территории республики. Но, несмотря на это, свою первую продукцию скоро выдаст обувная фабрика. И это только начало.

В рамках реализации национальных проектов перед республикой открываются широкие перспективы. У региона есть все условия для уверенного движения вперед.

В свою очередь Исмаилов отметил, что открытие магазинов в республике — важный шаг в рамках стратегии развития.

«Ингушетия — привлекательный для нас регион, поэтому мы настроены на долгосрочное сотрудничество, которое будет выгодно всем — и республике, и её жителям, и поставщикам, и компании. Мы хотим стать привлекательным партнёром для ингушских товаропроизводителей. Мы знаем, что продукция местных поставщиков узнаваема и любима покупателями республики, поэтому нам важно, чтобы эти товары были на полках наших магазинов. Мы, в свою очередь, готовы помочь поставщикам расти и развиваться не только в рамках родного региона, но и выводить их на федеральную географию — а это около 22 тыс. магазинов по всей стране», — прокомментировал заместитель генерального директора «Магнит».

Как пояснили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании, еще два магазина в форматах «у дома» и «Магнит Косметик» заработали в городе Сунже. Их площадь составляет около 350 и 250 кв. м, соответственно.

В ассортименте также сделан упор на товар повседневного спроса. «Магнит Косметик» представлен широкий выбор товаров для дома, а также декоративной и уходовой косметики по доступным ценам.

Для удобства покупателей на объектах предусмотрены парковочные места. Также в республике теперь действует программа лояльности компании с одной из самых выгодных на рынке системы начисления бонусов — при любой покупке 0,5-2% от ее стоимости будет зачисляться на карту лояльности в виде бонусов, которые можно будет потратить на новые покупки в «Магните».

К концу года будет работать уже пять торговых точек «Магнита»- в Сунже, Назрани, Магасе. В ближайшее три года ритейлер намерен открыть в Ингушетии более 40 магазинов в формате «у дома» и «Магнит Косметик», а в дальнейшем будет рассматриваться возможность открытия гипермаркета «Магнит Семейный». В 2020 году компания трудоустроит около 50 жителей республики, еще более 300 человек — в течение ближайших трех лет.

«Магнит» — крупнейший в России ритейлер по числу магазинов и второй по выручке. На конец июня под управлением компании было 20,894 тыс. магазинов, включая 14,581 тыс. магазинов «у дома». Ритейлер также развивает сети магазинов дрогери «Магнит Косметик» (5,841 тыс.) и супермаркетов (472). Кроме того, у «Магнита» есть несколько экспериментальных форматов, среди которых небольшие магазины городского формата «Магнит сити» и «Магнит вечерний».

Выручка ритейлера по итогам первого полугодия составила 763,4 млрд рублей, что на 16% больше, чем годом ранее.