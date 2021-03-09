Имена из прошлого

Подвиг женщины

Горянка Тамара Льянова в партизанском отряде

0
Тамара Льянова

Имена участников Великой Отечественной войны выявляются до сих пор. И эта работа будет продолжаться. Ушла на войну и пропала без вести Льянова Тамари Джоновна, 1920 г. р., уроженка Нижнего Новгорода. Сама же Тамари с гордостью говорила, что она родом из Джейраха.

Некогда, в годы раскулачивания, её отец Джинай (Джон) вынужденно покинул Ингушетию. Судьба привела его в Нижегородскую губернию. Было у него двое детей — мальчик с девочкой. Мальчик рано ушёл из жизни. Юная Тамари росла на радость родным. Чёрные кудри её с трудом укладывались в косы. Была необычно красивой. Часто приезжала Тамари, ещё девчонкой, на родину своих предков. В Джейрахе её всегда ждали в семье дяди Изноура Льянова. Она дружила с двоюродным братом, учителем и поэтом Магомедом Льяновым. Он был большим другом Тамари. Они переписывались. Последний раз Тамари приехала в горы Ингушетии накануне войны.

Война грянула неожиданно. Как комсомолка и активистка, воспитанная в духе времени, она рвалась на фронт. И наконец добилась этого. «Ухожу в партизанский отряд, на Брянщину», — написала она в письме Магомеду. Тамари вместе с боевыми подругами воевала в партизанском отряде. Не страшась, шла она на самые сложные задания. Знание местности помогало ей мужественно выполнять свой долг. Тамари поддерживала связь с Магомедом. Но в какой-то момент связь прервалась.

В Джейрахе долго ждали от неё весточки, но вскоре и сами были лишены родины. Депортация народа в 1944 году и вовсе прервала связи фронтовиков с родными. Уже в Казахстане Магомед Льянов посвятил стихи Тамари, в которых не мог скрыть свою тоску по ней и гордость за её мужество.

«Имя твоё, Тамари, в памяти моей
Образ Родины воскрешало.
И каждый день оно, как солнца луч святой,
Любовь мою к Отчизне пробуждало».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по дзюдо в Орле
В Ингушетии осудили местного жителя, причастного к смерти 35-летней пассажирки
Адам Цечоев стал победителем всероссийских соревнований по дзюдо в Уфе
Советник министра спорта Ингушетии принял участие в заседании комитета по социальной политике Совета Федерации
Мустафа Чаниев назначен начальником сборной Ингушетии по греко-римской борьбе
Руководитель ДК сельского поселения Инарки стал победителем международного конкурса «Литературный мир»
В музее ингушского МВД прошел урок мужества для студентов ИнгГУ
Этнограф Султан Мерешков передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии детскую книжку «Шоана, бераш»
Ингушетия в числе регионов, где совершено меньше всего преступлений в сфере IT-технологий
Глава ЦБ считает, что льготную ипотеку в 24 регионах России, в том числе Ингушетии, можно продлить
Зарифу Саутиеву, обвиняемую по «ингушскому делу», отпустили под домашний арест

Главное

Яндекс.Метрика

 