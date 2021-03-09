Некогда, в годы раскулачивания, её отец Джинай (Джон) вынужденно покинул Ингушетию. Судьба привела его в Нижегородскую губернию. Было у него двое детей — мальчик с девочкой. Мальчик рано ушёл из жизни. Юная Тамари росла на радость родным. Чёрные кудри её с трудом укладывались в косы. Была необычно красивой. Часто приезжала Тамари, ещё девчонкой, на родину своих предков. В Джейрахе её всегда ждали в семье дяди Изноура Льянова. Она дружила с двоюродным братом, учителем и поэтом Магомедом Льяновым. Он был большим другом Тамари. Они переписывались. Последний раз Тамари приехала в горы Ингушетии накануне войны.

Война грянула неожиданно. Как комсомолка и активистка, воспитанная в духе времени, она рвалась на фронт. И наконец добилась этого. «Ухожу в партизанский отряд, на Брянщину», — написала она в письме Магомеду. Тамари вместе с боевыми подругами воевала в партизанском отряде. Не страшась, шла она на самые сложные задания. Знание местности помогало ей мужественно выполнять свой долг. Тамари поддерживала связь с Магомедом. Но в какой-то момент связь прервалась.

В Джейрахе долго ждали от неё весточки, но вскоре и сами были лишены родины. Депортация народа в 1944 году и вовсе прервала связи фронтовиков с родными. Уже в Казахстане Магомед Льянов посвятил стихи Тамари, в которых не мог скрыть свою тоску по ней и гордость за её мужество.

«Имя твоё, Тамари, в памяти моей

Образ Родины воскрешало.

И каждый день оно, как солнца луч святой,

Любовь мою к Отчизне пробуждало».