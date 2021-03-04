В Ингушетии с недобросовестных подрядчиков за срыв контрактов взыскано почти 253 млн рублей

Об этом сообщил руководитель ведомства Микаил Балхаев на заседании коллегии регионального министерства строительства по итогам 2020 года.

«Иски, направленные Минстроем, касались взыскания неустоек за ненадлежащее исполнение контрактов, устранения недостатков, допущенных в ходе строительства, выплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств, по фактам хищения», — сказал Балхаев.

Как было отмечено, за отчетный период в республике введено в эксплуатацию 35 социально значимых объектов, создано 2280 новых рабочих мест.