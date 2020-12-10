Разработкой проектно-сметной документации объектов в Ингушетии займется отдельная организация

«Со следующего года на базе проектного института будет разрабатываться проектно-сметная документация всех объектов, строительство которых запланировано в регионе в последующие годы. С этой целью Минстроем Ингушетии выделено помещение под офис для организации работы в полном масштабе. На сегодняшний день НПО «Геопроект» разработана проектно-сметная документация по 5 школам и 7 детским садам. Это новые современные здания, которые будут возводиться из кирпича», — сказал собеседник.

По его словам, в этом году «Геопроект» уже разработал не один новый проект детских садов и школ и включил их в реестр Минстроя России с целью дальнейшего использования при строительстве объектов образования.

«Архитектурные решения детсадов соответствуют современным организационно-техническим и архитектурно-строительным требованиям. Также они отвечают требованиям безбарьерной среды и соблюдают принцип зонирования помещений по функциональному и возрастному признаку.

«Кроме этого проектным институтом разработаны ПСД трех объектов водоснабжения, строительство которых предусмотрено в рамках нацпроекта «Экология». Это водопровод в сельском поселении Али-Юрт, протяженностью 9.4 км и водозабор «Альтиевский». В данное время проектный офис работает над проектированием новой дороги в столице республике между 10 и 11 микрорайонами, и центром социальной реабилитации инвалидов и людей пожилого возраста в Малгобеке», — добавили в Минстрое.

Напомним, что НПО «Геопроект» переименовано распоряжением правительства Ингушетия в 2019 году из ГУП НПЦ «Недра». Основным видом деятельности является проведение проектно-изыскательских работ, выполнение инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий, работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций. В наличии на базе ГУП НПО «Геопроект» имеется геотехническая лаборатория определения физико-механических свойств грунтов, полный и сокращенный анализ воды. Штатная численность предприятия 21 человек.