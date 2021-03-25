Ингушетия завершила контрактацию по всем объектам строительства в установленные Минстроем России сроки

«По программе «Сейсмика» уже заключено 98% контрактов на строительно-монтажные работы. Полностью завершили контрактацию пять субъектов — Камчатский край, Кемеровская область, Республика Ингушетия, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики. По программе «Стимул» на 100% уложились в сроки Амурская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская и Ярославская области, Пермский и Хабаровский края, Республика Ингушетия», — сказал собеседник.

По его словам, в текущем году в регионе в рамках вышеуказанных программ планируется строительство 6 объектов, среди которых одна школа на 320 мест в Карабулаке, 4 объекта водоснабжения и автодорога в Магасе.

Напомним, что для соблюдения скорректированных Правительством сроков все субъекты РФ до 1 марта должны были заключить контракты на проведение строительно-монтажных работ. Ускорение контрактации направлено на досрочное исполнение трехлетнего плана по госпрограммам «Стимул», «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)», «Сейсмика», индивидуальных программ социально-экономического развития регионов, а также федеральным проектам «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».