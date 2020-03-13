Силовики пришли с обыском в частные дома в Сунже

«Обыски проводятся в двух частных домовладениях на улицах недалеко от общеобразовательного учреждения № 5 и налоговой службы», — отметил источник.

По мнению собеседника издания, обыски могут быть связаны с делом о применении насилия к полицейским во время прошлогодних протестов. Информации о задержанных нет.

Протесты в Магасе начались осенью 2018 года после заключения договора с Чечней о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

Митинги продолжились в марте 2019 года и закончились столкновениями с полицией. Собравшиеся выступали и против изменения регионального закона «О референдуме».

После митинга в Магасе 26-27 марта 2019 года порядка 30 человек привлечены к уголовной ответственности, большинство из них арестованы. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в применении опасного и неопасного насилия в отношении представителей власти (чч. 1, 2 ст. 318), предполагаемым организаторам — в организации насилия (ч. 3 ст. 33 — ч. 2 ст. 318). Кроме того, по информации адвокатов, двум фигурантам вменяются призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ). Более 20 осуждённых вышли на свободу.