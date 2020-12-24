Качество

Роскачество обнаружило в осетровой икре антибиотики, сорбиновую кислоту и другие нарушения

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Роскачество проверило осетровую икру и обнаружило в ней антибиотики, сорбиновую кислоту и другие нарушения, сообщила пресс-служба организации.

Специалисты Роскачества совместно с представителями Россельхознадзора закупили икру осетровых рыб 16 торговых марок: 14 из них российского производства, по одной — из Белоруссии и Армении. Икра исследовалась по показателям качества, безопасности, фальсификации, наличия красителей и консервантов. Для исключения погрешностей экспертиза проходила параллельно сразу в двух лабораториях — Россельхознадзора и Росрыболовства (ВНИРО).

По итогам проверки два изготовителя заявили Роскачеству, что не производили икру, в маркировке которой указаны их данные. Те, у которых замечания связаны большей частью с разрешенными, но не указанными в маркировке консервантами, либо с неточным указанием вида осетровых рыб, после уведомления о результатах исследований провели свои внутренние расследования по технологическим процессам на предприятиях. По сообщению ИТАР-ТАСС, многие дополнили маркировку, прислав в Роскачество образцы измененных этикеток.

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