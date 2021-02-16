Правоохранителями Ингушетии у жителя соседней республики изъято более 600 литров нелегального алкоголя

Отмечается, что накануне на 590 км федеральной автодороги «Кавказ» сотрудниками УГИБДД по региону был остановлен автомобиль «ГАЗ-31105», под управлением 56-летнего жителя соседней республики.

В ходе осмотра в салоне транспортного средства полицейскими обнаружены коробки, содержащие различную алкогольную продукцию без акцизных марок. Также выяснилось, что сопроводительных документов на перевозимый товар у водителя не имеется.

Образцы алкогольной продукции направлены на экспертизу. Водителя и автомобиль доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данному факту правоохранителями проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.