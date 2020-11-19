Нелегальный алкоголь изъят правоохранителями у троих жителей Ингушетии

Изъято 7 бутылок спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В действиях бизнесмена усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП России (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).

В тот же день, 17 ноября, на контрольно-заградительном пункте «Ангара-122» сотрудниками отдельного батальона ППСП межмуниципального отдела МВД России «Сунженский» остановлена автомашина ВАЗ-21093, под управлением 47-летнего жителя села Берд-Юрт Сунженского района.

В ходе проверки в салоне машины обнаружено и изъято 60 полулитровых бутылок спиртосодержащей продукции.

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также в ходе проведения проверочной закупки сотрудниками полиции выявлен факт реализации 29-летней жительницей сельского поселения Экажево Назрановского района алкогольной продукции в кафе «София», расположенном на 575 км ФАД «Кавказ».

В действиях женщины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (сбыт товаров или продукции, не отвечающих требованиям безопасности).